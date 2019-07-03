Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца годаLenta.ru вчера в 03:51

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос не потребуется, уточнил Козлов. Максимальная сумма кредита составит 4 миллиона рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока будет доступна в этом году

Известиявчера в 17:28

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Lenta.ruвчера в 03:51

На Дальнем Востоке может появиться ипотека под 2% без первого взноса. ФАН-ТВ

ФАНвчера в 10:17

Выдачу ипотеки под 2% годовых на Дальнем Востоке запустят до конца года

ТАССвчера в 04:14

Названы сроки запуска ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

РБКвчера в 03:58

Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом году

Телеканал 360°вчера в 11:12

Выдачу ипотеки под 2% на Дальнем Востоке планируется начать до конца года

РИА Новостивчера в 03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:44, Вашингтон
Происшествия

В жилом доме Кемерова обрушилась стена

Обновлено в 05:31
Футбол

Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео

Обновлено в 06:12
Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Москве жестоко избит ликвидатор Чернобыля

В Москве избили ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:41
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 09:11
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате

Обновлено в 02:47
Общество

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

Самый длинный пешеходный мост России обрушился

Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Политика

Премьер Нидерландов обсудил с Путиным крушение MH17

Обновлено вчера в 02:01
Армия и оружие

В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»

Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Политика

«Нафтогаз» ожидает перебоев в транзите российского газа через Украину

Обновлено вчера в 18:00
Футбол

Защитник «Динамо» Темников может перейти в клуб ФНЛ

Темников выступает за московский клуб с 2016 года, куда перешел из «Томи».
Обновлено в 05:53
Политика

Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100

Обновлено в 05:09
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Чиновники Минобрнауки потратили 360 млн на несуществующую систему

Как говорится в сообщении, речь идет о 360 миллионах рублей.
Обновлено в 06:01
Политика

Прокуратура проверила воду в Каскаре после обращения жителей к Путину

Прокуратура Тюменской области проверила информацию о некачественном водоснабжении в селе Каскара.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Момент ЧП во время салюта в Минске попал на видео

В Минске во время праздничного салюта на праздновании Дня независимости Белоруссии один человек погиб и, по последним данным, не менее десяти пострадали.
Обновлено в 03:47
Политика

На главу «Автодора» завели уголовное дело из-за строительства ЦКАД

Генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что после проверки законности при заключении госконтрактов при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Московской области было возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления «Автодора».
Обновлено в 06:18
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Транспорт

Посвященный проекту МЦД тематический поезд запустили в столичном метро

Тематический поезд, посвященный проекту Московских центральных диаметров (МЦД), запустили в метрополитене.
Обновлено в 06:36
Общество

Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Дерево убило ребенка на востоке Москвы

На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Общество

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.
Обновлено в 02:07
Наука

Нейроны стареющих мышей не смогли размножиться из-за иммунных клеток

Обновлено в 02:15
Политика

Путин рассказал о планах после президентского срока

Обновлено в 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное