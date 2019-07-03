Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца годаLenta.ru вчера в 03:51

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос не потребуется, уточнил Козлов. Максимальная сумма кредита составит 4 миллиона рублей.
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Выдачу ипотеки под 2% годовых на Дальнем Востоке запустят до конца года

ТАССвчера в 04:14

Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом году

Телеканал 360°вчера в 11:12

На Дальнем Востоке может появиться ипотека под 2% без первого взноса. ФАН-ТВ

ФАНвчера в 10:17

Ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока будет доступна в этом году

Известиявчера в 17:28

Названы сроки запуска ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

РБКвчера в 03:58

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Lenta.ruвчера в 03:51

Выдачу ипотеки под 2% на Дальнем Востоке планируется начать до конца года

РИА Новостивчера в 03:24
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Футбол

«Ливерпуль» не намерен продавать Ловрена, несмотря на интерес «Милана»

"Ливерпуль" не собирается расставаться со своим защитником Деяном Ловреном, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске

Обновлено в 05:18
Авто

Седан Lexus LS получил лимитированную версию

Японская компания Lexus, специализирующаяся на выпуске автомобилей премиум-сегмента, выпустила лимитированную версию седана под названием LS.
Обновлено вчера в 12:23
Космос

В NASA призвали укрепить защиту Земли из-за космической угрозы

Представители NASA призвали укреплять защиту Земли из-за возможной опасности из космоса. Об этом они рассказали научной общественности.
Обновлено 02 июля в 23:22
Армия и оружие

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора

Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Музыка

Группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова

Культовая британская группа Massive Attack записала кавер на песню группы «Гражданская оборона» «Все идет по плану».
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Турция призвала Россию контролировать армию Башара Асада

Турция понимает, что Россия беспокоится о своей безопасности. «России необходимо держать под контролем силы режима» - отметил Чавушоглу.
Обновлено в 05:18
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе Playboy

Обновлено в 00:25
Кино

Вышел трейлер итальянского «Пиноккио»

Обновлено вчера в 10:05
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Бывший партнер Марины Хлебниковой рассказал о ее запоях

Популярный промоутер Сергей Лавров, которому ранее доводилось работать с Хлебниковой, уверен, что Марина все-таки страдает от алкоголизма.
Обновлено в 05:38
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Россия потопила американскую подлодку в интернете

Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Скотленд-Ярд подтвердил попытку самоубийства внука Назарбаева

Обновлено в 02:56
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ

Обновлено в 03:08
Политика

Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100

Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 20:33
Общество

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи

На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Общество

В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»

Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Путешествия

Собянин: Туристический поток в Москву связан с проведением фестивалей

В период проведения уличных фестивалей из цикла «Московские сезоны» туристические агентства специально планируют туры для гостей из других городов.
Обновлено в 05:40
Здоровье

Диетолог раскрыла рецепт полезного и недорогого фастфуда

Рецепт полезного и недорогого фастфуда в интервью изданию «Вечерняя Москва» раскрыла врач-диетолог Центра эстетической красоты Елена Соломатина.
Обновлено в 03:17
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой по всему миру

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

В КНДР освободили задержанного австралийского студента

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об освобождении студента Алека Сигли, считавшегося задержанным в КНДР.
Обновлено в 01:31
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