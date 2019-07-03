Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца годаLenta.ru вчера в 03:51
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос не потребуется, уточнил Козлов. Максимальная сумма кредита составит 4 миллиона рублей.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
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«Ливерпуль» не намерен продавать Ловрена, несмотря на интерес «Милана»
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Авто
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Японская компания Lexus, специализирующаяся на выпуске автомобилей премиум-сегмента, выпустила лимитированную версию седана под названием LS.
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В NASA призвали укрепить защиту Земли из-за космической угрозы
Представители NASA призвали укреплять защиту Земли из-за возможной опасности из космоса. Об этом они рассказали научной общественности.
Обновлено 02 июля в 23:22
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Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
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Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
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Общество
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Армия и оружие
Турция призвала Россию контролировать армию Башара Асада
Турция понимает, что Россия беспокоится о своей безопасности. «России необходимо держать под контролем силы режима» - отметил Чавушоглу.
Обновлено в 05:18
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
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Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Кино
Вышел трейлер итальянского «Пиноккио»
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Бывший партнер Марины Хлебниковой рассказал о ее запоях
Популярный промоутер Сергей Лавров, которому ранее доводилось работать с Хлебниковой, уверен, что Марина все-таки страдает от алкоголизма.
Обновлено в 05:38
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Россия потопила американскую подлодку в интернете
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
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Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Происшествия
Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск
Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи
На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Общество
В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»
Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
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Собянин: Туристический поток в Москву связан с проведением фестивалей
В период проведения уличных фестивалей из цикла «Московские сезоны» туристические агентства специально планируют туры для гостей из других городов.
Обновлено в 05:40
Здоровье
Диетолог раскрыла рецепт полезного и недорогого фастфуда
Рецепт полезного и недорогого фастфуда в интервью изданию «Вечерняя Москва» раскрыла врач-диетолог Центра эстетической красоты Елена Соломатина.
Обновлено в 03:17
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой по всему миру
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Обновлено вчера в 14:47
Политика
В КНДР освободили задержанного австралийского студента
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об освобождении студента Алека Сигли, считавшегося задержанным в КНДР.
Обновлено в 01:31