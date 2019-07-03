Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца годаLenta.ru вчера в 03:51

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос не потребуется, уточнил Козлов. Максимальная сумма кредита составит 4 миллиона рублей.
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Ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока будет доступна в этом году

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Телеканал 360°вчера в 11:12

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

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На Дальнем Востоке может появиться ипотека под 2% без первого взноса. ФАН-ТВ

ФАНвчера в 10:17

Выдачу ипотеки под 2% на Дальнем Востоке планируется начать до конца года

РИА Новостивчера в 03:24
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
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За рост смертности на Кубани решили наказывать главных врачей

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Армия и оружие

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В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
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В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
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На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей

Три человека госпитализированы, ещё один погиб в результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, по предварительным данным, речь идет о несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
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Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
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Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о трансферных планах клуба на летнее межсезонье.
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Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море

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