Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца годаLenta.ru вчера в 03:51
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос не потребуется, уточнил Козлов. Максимальная сумма кредита составит 4 миллиона рублей.
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Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
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В Якутии детский дом не может купить продукты из-за блокировки счета
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На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
Три человека госпитализированы, ещё один погиб в результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, по предварительным данным, речь идет о несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
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Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
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«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
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