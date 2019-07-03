Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца годаLenta.ru вчера в 03:51

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос не потребуется, уточнил Козлов. Максимальная сумма кредита составит 4 миллиона рублей.
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Ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока будет доступна в этом году

Известиявчера в 17:28

Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом году

Телеканал 360°вчера в 11:12

Выдачу ипотеки под 2% на Дальнем Востоке планируется начать до конца года

РИА Новостивчера в 03:24

Выдачу ипотеки под 2% годовых на Дальнем Востоке запустят до конца года

ТАССвчера в 04:14

Названы сроки запуска ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

РБКвчера в 03:58

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Lenta.ruвчера в 03:51

На Дальнем Востоке может появиться ипотека под 2% без первого взноса. ФАН-ТВ

ФАНвчера в 10:17
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Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Обновлено в 00:18
Экономика

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Политика

Путин назвал особенными отношения России и Италии

Президент России Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что дало двум странам возможность сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

В Кремле назвали темы переговоров Путина с папой римским

Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»

Обновлено в 01:34
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Венесуэла предупредила граждан США о невозможности защиты их интересов

«Перед фактом отказа и отсутствия интереса правительства США принять Турцию как государство — защитника дипломатических объектов, собственности и интересов венесуэльцев в своей стране граждане США, которые живут на венесуэльской территории, не смогут обладать защитой», — говорится в заявлении министра иностранных дел Венесуэлы на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Число смертей в скорой помощи увеличилось в России

В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск

Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Общество

В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц

Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.
Обновлено в 01:37
Экономика

ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома

ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие

Силовики ликвидировали восемь террористов на западе Ирака

Силовики ликвидировали восемь боевиков на западе Ирака.
Обновлено вчера в 20:55
Политика

Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине

Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Политика

Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса

Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин официально развелся с женой

Красносельский районный суд Петербурга расторг брак футболиста Андрея Аршавина и Алисы Казьминой.
Обновлено вчера в 11:58
Футбол

Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Стали известны имена погибших на «Лошарике» подводников

Обновлено вчера в 04:44
Политика

Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым

Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18
Политика

США объяснили появление ржавых танков

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Экономика

«Дождь»: сотрудникам СКР поднимут зарплату по секретному указу Путина

Как сообщает «Дождь» со ссылкой на собственные источники в правительстве РФ, документ выйдет под грифом «для служебного пользования» и в открытом доступе не появится.
Обновлено в 01:32
Общество

Подъем уровня воды прогнозируется на четырех реках Иркутской области

Обновлено в 00:46
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 15:08
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.
Обновлено в 01:49
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА в Австрии

Все голы были забиты в первом тайме, а наш Эльдор Шомуродов — молодец два раза 🙂 В третьем матче турнира Кубок Париматч Премьер «Ростов» обыграл ЦСКА – 2:1. Шомуродов забил уже на 9-й минуте, Чалов ответил на 28-й.
Обновлено вчера в 15:38
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