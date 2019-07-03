Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца годаLenta.ru 03:51
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос не потребуется, уточнил Козлов. Максимальная сумма кредита составит 4 миллиона рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Как Бурятия вливается в экономическое пространство Дальнего Востока
Первое альтернативное телевидение21:44
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:35, Ашберн
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Путин назвал условие диалога с Киевом
По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено в 19:45
Футбол
Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки
Сборные Перу и Чили провели полуфинальный матч Кубка Америки-2019. Перуанцы победили во встрече со счетом 3:0.
Обновлено в 22:25
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак бывшего футболиста сборной России и лондонского "Арсенала" Андрея Аршавина с Алисой Казьминой.
Обновлено в 11:00
Экономика
Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму
Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено в 19:59
Политика
Новый глава Европарламента высказался по санкциям против России
Новый председатель Европейского парламента Давид Сассоли считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для изменения санкционного режима России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 09:25
Политика
Пушков ответил на отказ Украины пригласить на выборы наблюдателей ПАСЕ
Ранее Киев решил отозвать приглашение ПАСЕ на выборы в Верховную раду Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ Украины пригласить наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду.
Обновлено в 20:21
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Здоровье
Эпидемия ВИЧ распространилась на новые российские регионы
Согласно докладу Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» за 2018 год, число регионов, где более 1 процента жителей является носителями ВИЧ, увеличилось.
Обновлено в 04:33
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:01
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряков
На обоих снимках указана дата съемки – среда, 3 июля, то есть, на следующий день, после трагедии, случившейся в районе Баренцева моря.
Обновлено в 19:36
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в торговом центре
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» открыли стрельбу.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Актер Александр Кузнецов лечил рак нетрадиционными методами
Стало известно, что российский актер Александр Кузнецов пытался вылечить рак нетрадиционными методами.
Обновлено в 09:57
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Происшествия
На Уралмаше убили экс-главу киргизской диаспоры
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено в 10:56
Футбол
«Челси» не может объявить о переходе Лэмпарда из-за сбоев в соцсетях
Челси вынужден отложить объявление о назначении Фрэнка Лэмпарда из-за сбоев в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram, утверждает Mirror.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Политика
Совет Европы потребовал от РФ еще €55 млн
Точная сумма долга РФ перед ПАСЕ в документах еще не прописана, по данным СМИ, она может составить €88 млн.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Сортавальский карьер попал в налоговую дробилку
Ранее АО "АБЗ-1" принадлежало 50,99% в карьере.
Обновлено в 17:00
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 14:56