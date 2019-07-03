Льготные жилищные кредиты россияне смогут получить уже до декабря 2019 года. Ипотека под 2% годовых станет доступна для тех граждан, которые оформили в пользование землю по программе «Дальневосточный гектар». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минвостокразвития Александра Козлова.

Ипотеку под 2% начнут выдавать россиянам до конца года

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