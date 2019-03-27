Финансы
Ипотеке в России предрекли удорожаниеLenta.ru 04:23
По мнению аналитиков, объем выдачи ипотеки в стране по итогам года снизится на 10-15 процентов, до 2,5-2,6 триллиона рублей. Кроме того, в «Эксперт РА» прогнозируют увеличение объема просроченной задолженности по ипотеке в пределах 5-10 процентов в течение года.
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