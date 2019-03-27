Финансы

Ипотеке в России предрекли удорожаниеLenta.ru 04:23

По мнению аналитиков, объем выдачи ипотеки в стране по итогам года снизится на 10-15 процентов, до 2,5-2,6 триллиона рублей. Кроме того, в «Эксперт РА» прогнозируют увеличение объема просроченной задолженности по ипотеке в пределах 5-10 процентов в течение года.
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Ипотеке в России предрекли удорожание

Lenta.ru04:23

Не удастся повторить рекорд: выдачи ипотеки сократится на 15%

Вести.Ru03:20

Сбербанк сократил свою долю выдачи в объёме ипотечных кредитов в России

REGNUM03:03

Средняя ставка по ипотеке в РФ по итогам марта превысит 10%

Вести.Финанс02:37

Доля Сбербанка в выдаче ипотеки в РФ снизилась в 2018 г с 53% до 51%

ПРАЙМ01:15

Эксперты рассказали, как изменится средняя ставка по ипотеке в России

ФАНвчера в 23:08

«Эксперт РА»: ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018 года

Банки.рувчера в 17:01
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Гаджеты

Qualcomm не удалось запретить импорт смартфонов Apple iPhone

Компания Qualcomm рассчитывала, что комиссия запретит импорт смартфонов Apple iPhone, поскольку в них нарушен патент, принадлежащий Qualcomm.
Обновлено в 05:43
Политика

Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму

Обновлено в 01:20
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Салаватский роддом вернут государству

Медучреждение вернут в оперативное управление государства, роддом будет работать в структуре городской больницы.
Обновлено в 02:48
Футбол

Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение»

Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос после победы над Мальтой в матче квалификации ЧЕ-2020 подчеркнул, что не принимает участия в принятии каких-либо решений руководством мадридского клуба.
Обновлено вчера в 23:38
Кино

Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 01:30
Хоккей

Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне

Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Авто

Hyundai анонсировал премьеру самого доступного кроссовера

Публичная премьера новой глобальной модели, которая по своим габаритам уступит даже Hyundai Creta, состоится 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:09
Культура

Гендиректор «Пятницы» опроверг слухи о наркозависимости Ивлеевой

Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия опроверг слухи о наркозависимости телеведущей и актрисы Анастасии Ивлеевой, известной по сериалу «Туристическая полиция» и трэвел-шоу «Орел и Решка».
Обновлено вчера в 08:06
Общество

В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Спорт

Алина Загитова: «В Японии я отдыхаю морально и физически»

В воскресенье в японской Сайтаме завершился чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

В зоне карабахского конфликта зафиксировали гибель военных

Обновлено в 01:13
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

В России все военное строительство передадут единой компании

В России создадут некоммерческую публично-правовую компанию, в ведение которой передадут все военное строительство.
Обновлено в 05:30
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Космос

Полёты в космос станут совершаться из аэропорта в ОАЭ

Международный аэропорт города Аль-Айн в Объединённых Арабских Эмиратах станет местом запуска в космос суборбитального корабля SpaceShipTwo.
Обновлено 25 марта в 17:48
Политика

В США хотят противодействовать поставке российского газа в ЕС

Предполагается, что целью законопроекта станет снижение зависимости государств от российского газа и увеличение конкуренции на рынке ресурса.
Обновлено вчера в 00:42
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар

В жилом многоэтажном доме в Казани произошел взрыв и пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в диспетчерской службе города.
Обновлено в 05:51
Общество

В России предложили рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

Минтруд РФ предлагает рассчитывать накопительную часть пенсии на основе прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год вместо данных Росстата по уровню смертности.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер

Обновлено в 02:23
Политика

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Порошенко назвал Путина главным противником на выборах

Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах.
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130

Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений.
Обновлено в 01:56
Здоровье

Жители взорванного дома в Магнитогорске пройдут углубленный медосмотр

Выслушав магнитогорцев, Алексей Текслер поручил организовать углубленные медосмотры жителей пострадавшего дома.
Обновлено в 05:48
Экономика

Медведев пообещал шесть лет не повышать налоги

Председатель правительств РФ Дмитрий Медведев пообещал, что в ближайшие шесть лет налоги в России подниматься не будут.
Обновлено вчера в 08:09
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