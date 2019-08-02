Выплачивающие ипотеку заемщики разводятся в 10 раз реже других россиян: доля разводов среди них составляет всего 2%, при этом среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами, она достигает 20%, говорится в совместном исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Доли разводов среди российских семей, оформивших ипотеку, и семей, не обремененных кредитом на жилье, составляют 2 и 10-20 процентов соответственно, отмечается в исследовании.

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