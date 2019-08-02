Экономика
Исследование выявило связь между ипотекой и разводамиURA.Ru вчера в 21:51
Выплачивающие ипотеку пары разводятся в десять раз реже других россиян. Об этом говорится в исследовании, проведенном бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств.
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с чего всё началось
Выплачивающие ипотеку заемщики разводятся в 10 раз реже других россиян: доля разводов среди них составляет всего 2%, при этом среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами, она достигает 20%, говорится в совместном исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, имеющемся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 21:23
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