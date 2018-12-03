Финансы
Ипотека может поставить новый рекорд по объему выдачи
Ипотека может поставить новый рекорд по объему выдачиРоссийская газета12:28
В 2018 году может быть поставлен новый рекорд по объему выдачи ипотечных кредитов в три триллиона рублей. По итогам десяти месяцев этого года, по предварительной оценке, выдано ипотечных кредитов на сумму порядка 2,37 триллиона рублей.
Российская газета12:28
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