Финансы
Россияне задолжали по ипотеке рекордные 7 трлн рублейRuposters.ru 05:16
Совокупный долг жителей России по ипотечным кредитам достиг рекордной суммы в 7 трлн рублей, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Общество
Только половина россиян верно описала внешний вид флага страны
Подавляющее большинство россиян (84%) испытывает гордость, восхищение или симпатию при виде российского флага, однако лишь половина знает, как он выглядит.
Обновлено в 05:36
Политика
Кличко пожаловался на атаку «троллей» в Instagram
Страница мэра Киева Виталия Кличко в Instagram оказалась заблокирована.
Обновлено в 06:43
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник
Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".
Обновлено в 05:13
Культура
Актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 06:35
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Экономика
Evraz отдал ванадий в американские руки
Покупателем Stratcor стала U. S. Vanadium LLC Как выяснил "Ъ", американскую ванадиевую Stratcor, входящую в Evraz, купила U. S. Vanadium LLC, которая специализируется на производстве ванадия высокой чистоты.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Моуринью может заменить Тухеля в «ПСЖ»
Португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить «ПСЖ» в случае увольнения главного тренера Томаса Тухеля.
Обновлено в 06:06
Политика
Украинский журналист призвал Киев готовиться к войне с Россией
Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Китай усомнился в перспективах развития отношений с США
Руководство Китая сомневается в успешности построения взаимовыгодных торгово-экономических отношений с США.
Обновлено в 05:48
Общество
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой в августе
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Россия ждет реакции СБ ООН на ракетные испытания США
Обновлено в 06:55
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Не может выбрать: Дима Билан оказался в любовном треугольнике
Дима, правда, пока не выбрал, с какой девушкой хочет остаться, а недавно они и вовсе поссорились.
Обновлено в 03:03
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Премьер Польши выступил за создание новой базы НАТО в стране
Польша нуждается в новой долгосрочной базе НАТО на своей территории, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью медиагруппе Funke.
Обновлено в 05:34
Экономика
В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
«Магнит» запустит сеть алкомаркетов «Магнит вечерний»
Торговая сеть «Магнит» запустит собственную сеть алкомаркетов «Магнит вечерний», сообщает «Ъ». В компании рассказали, что первый тестовый «Магнит вечерний» площадью 200 кв. м откроется в Самаре.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Путин рассказал о взрыве на полигоне под Архангельском
Президент России Владимир Путин рассказал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работ над перспективными вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:23
Авто
Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive
Обновлено в 04:00
Музыка
Продюсер Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни
Продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз (Наргиз Закировой) исполнять свои песни на концертах. Об этом она написала в своем инстаграме.
Обновлено в 05:31
Экономика
У россиян стало меньше свободных денег
Отмечается, что индекс свободных денег у россиян в июле уменьшился на 10 % по сравнению с июньским показателем, а его значение достигло отметки в 29,3 тыс. рублей.
Обновлено в 06:00
Общество
Названы самые популярные песни лета 2019 года в Москве
Обновлено в 05:46