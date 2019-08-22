Финансы

Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублейLenta.ru 00:09

По сравнению с началом 2014 года совокупный ипотечный долг вырос в три раза или на 2,6 триллиона рублей. За первое полугодие текущего года общий объем ипотечных кредитов россиян вырос на 9,24 процента (592,2 миллиарда рублей).
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