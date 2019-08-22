По сравнению с началом 2014 года совокупный ипотечный долг вырос в три раза или на 2,6 триллиона рублей. За первое полугодие текущего года общий объем ипотечных кредитов россиян вырос на 9,24 процента (592,2 миллиарда рублей).

Общество Мутко планирует на следующей неделе посетить Тулун и Нижнеудинск Вице-премьер РФ Виталий Мутко собирается в конце следующей недели посетить наиболее пострадавшие от паводка в Иркутской области города Тулун, Нижнеудинск и Тайшет и встретиться с местными жителями.

Происшествия В Приморье возбудили дело по факту смерти ребенка в машине «скорой» В Приморье следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в машине скорой помощи четырехлетней девочки, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в региональном Следственном управлении СК РФ.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Наука Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39% В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Культура Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет.

Здоровье Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Баскетбол Блатт: я в порядке, я держусь. Это послание для всех Греческий «Олимпиакос» вышел из отпуска, после превой тренировки команды главный тренер Дэвид Блатт сделал заявление о состоянии здоровья.

Шоу-бизнес Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.

Авто СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.

Гаджеты Android изменил логотип впервые за пять лет Привычный пользователям логотип появился в 2014 году и с тех пор не менял своего облика.

Наука Сдвиговое течение нарушило симметрию волн на воде Оказывается, для этого необходимо создать сдвиговое течение, пишут авторы в Journal of Fluid Mechanics.

Армия и оружие На полигоне Тарское танкисты учатся новым приёмам ведения боя Танковые экипажи российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Южной Осетии, приступили к отработке новых приёмов ведения боя на танках Т-72БМ на полигоне Тарское в Северной Осетии.

Политика Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.

Политика Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.

Политика Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.

Происшествия Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта В киевском аэропорту "Борисполь" задержали направлявшихся через Украину из Турции в Армению граждан Ирана без документов.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Технологии Компания «Ларос» разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31 Российская компания "Ларос" разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31, который не выпускается с 1997 года.

Театры Диденко рассказал о постановке «Нормы» по роману Сорокина Режиссер Максим Диденко рассказал о планах поставить спектакль «Норма» по одноименному роману писателя Владимира Сорокина.

Энергетика Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.