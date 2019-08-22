Финансы

Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублейLenta.ru 00:09

По сравнению с началом 2014 года совокупный ипотечный долг вырос в три раза или на 2,6 триллиона рублей. За первое полугодие текущего года общий объем ипотечных кредитов россиян вырос на 9,24 процента (592,2 миллиарда рублей).
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
Общество

Мутко планирует на следующей неделе посетить Тулун и Нижнеудинск

Вице-премьер РФ Виталий Мутко собирается в конце следующей недели посетить наиболее пострадавшие от паводка в Иркутской области города Тулун, Нижнеудинск и Тайшет и встретиться с местными жителями.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Приморье возбудили дело по факту смерти ребенка в машине «скорой»

В Приморье следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в машине скорой помощи четырехлетней девочки, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в региональном Следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 20:52
Происшествия

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Происшествия

В проливе Ла-Манш спасены 50 мигрантов

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Армия и оружие

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За неделю разведку провели 27 иностранных летательных аппаратов.
Обновлено в 20:31
Наука

Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%

В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Культура

Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве

Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено в 19:51
Здоровье

Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки

В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 20:48
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Гаджеты

В РФ выпущен бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800

Новый недорогой смартфон, который имеет дизайн легендарной Nokia 8800, выпустила компания Inoi.
Обновлено в 15:27
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Обновлено в 13:19
Баскетбол

Блатт: я в порядке, я держусь. Это послание для всех

Греческий «Олимпиакос» вышел из отпуска, после превой тренировки команды главный тренер Дэвид Блатт сделал заявление о состоянии здоровья.
Обновлено в 17:00
Здоровье

В Ленинском районе завершается строительство модульного ФАПа

Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным

Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено в 06:24
Авто

СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси

Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:06
Гаджеты

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Обновлено в 13:16
Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Наука

Сдвиговое течение нарушило симметрию волн на воде

Оказывается, для этого необходимо создать сдвиговое течение, пишут авторы в Journal of Fluid Mechanics.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Sohu о «советском гене»: почему Россия смеет выступать против США

США ведут себя на международной арене как мировой полицейский.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие

На полигоне Тарское танкисты учатся новым приёмам ведения боя

Танковые экипажи российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Южной Осетии, приступили к отработке новых приёмов ведения боя на танках Т-72БМ на полигоне Тарское в Северной Осетии.
Обновлено в 19:30
Политика

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.
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Политика

Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной

Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено в 18:15
Политика

Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.
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Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта

В киевском аэропорту "Борисполь" задержали направлявшихся через Украину из Турции в Армению граждан Ирана без документов.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Технологии

Компания «Ларос» разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31

Российская компания "Ларос" разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31, который не выпускается с 1997 года.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

В США предложили включить «все новое оружие России» в СНВ-3

Обновлено в 00:47
Театры

Диденко рассказал о постановке «Нормы» по роману Сорокина

Режиссер Максим Диденко рассказал о планах поставить спектакль «Норма» по одноименному роману писателя Владимира Сорокина.
Обновлено в 13:46
Энергетика

Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.
Обновлено в 08:45
Культура

Эннио Морриконе отсудил права на саундтреки к шести фильмам

Апелляционный суд постановил, что композитор Эннио Морриконе может получить права на саундтреки к шести итальянским фильмам, за которые он борется уже почти три года.
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