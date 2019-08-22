Экономика
Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублейLenta.ru 00:09
По сравнению с началом 2014 года совокупный ипотечный долг вырос в три раза или на 2,6 триллиона рублей. За первое полугодие текущего года общий объем ипотечных кредитов россиян вырос на 9,24 процента (592,2 миллиарда рублей).
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Говоря с AutoIndustriya во время пресс-драйва новой Supra в Японии, никто иной, как главный инженер модели Тецуя Тада, говорил о гипотетическом воскрешении MR2 после его ухода с рынка в 2007 году.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в страна не ставит себе цель вернуться в состав G8.
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В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
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Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
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В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Киевом
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Агент вратаря Георгия Кырнаца Алексей Сафонов заявил, что его клиент переходит из московского ЦСКА в "СКА-Хабаровск".
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Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР
Россия при поддержке Китая запросила проведение брифинга в Совете Безопасности ООН из-за планов США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования, последние действия США и планы разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) создают угрозу международной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Армия и оружие
В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
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В МЧС заявили, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание на складе. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.
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