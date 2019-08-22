Финансы
Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублейLenta.ru 00:09
За первое полугодие текущего года общий объем ипотечных кредитов россиян вырос на 9,24 процента (592,2 миллиарда рублей). В январе общая сумма составляла 6,4 триллиона рублей, но к началу июля перевалила отметку в семь триллионов.
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