Экономика

Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублейLenta.ru 00:09

По сравнению с началом 2014 года совокупный ипотечный долг вырос в три раза или на 2,6 триллиона рублей. За первое полугодие текущего года общий объем ипотечных кредитов россиян вырос на 9,24 процента (592,2 миллиарда рублей).
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Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
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Медведев запустил вторую установку по переработке нефти на «Танеко»

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Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
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Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

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Ученые пытаются по анализу крови рассчитать риск смерти человека в течение 10 лет.
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На границе России с Украиной усилили контроль из-за данных о чуме

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе России с Украиной в связи с появлением сообщений в СМИ о вспышке инфекции, похожей на чуму, в украинской Авдеевке.
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Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
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Ведь финансовая организация сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации.
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При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое

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Ранее сообщалось, что российский робот «Федор» впервые был запущен в космос.
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