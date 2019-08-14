с чего всё началось

Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

Энергетика Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа Власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" сейчас платит за транспортировку газа через территорию страны, и заявили, что будут стремиться повысить ее после истечения нынешнего контракта.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Политика Трамп заявил, что потерял до пяти миллиардов за время президентства Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял от 3 до 5 миллиардов долларов за время пребывания на посту главы государства, передает телеканал NBC.

Политика Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.

Политика Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17 Власти Украины передали нидерландской стороне материалы дела против трех россиян и одного украинца.

Экономика Глава ВТБ рассказал Путину, кому банк перестал выдавать кредиты Президент России Владимир Путин на встрече обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным вопросы потребительского кредитования.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.

Политика В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

Армия и оружие Соединенные Штаты ищут поводы для выхода из договора СНВ-3 В Вашингтоне не исключают вариант, при котором Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлен.

Общество Сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея Сильный лесной пожар возник во вторник на греческом острове Эвбея недалеко от Афин, эвакуированы послушники монастыря Макрималлис Панагиас Теотоку.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Экономика ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа» Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.

Здоровье В Ростовской области обострилась энтеровирусная инфекция В Ростовской области наблюдается обострение ситуации с энтеровирусной инфекцией.

Политика Меркель напомнила о необходимости выполнения «Минска-2» Канцлер Германии Ангела Меркель призвала приложить усилия по реализации минских соглашений.

Политика Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.

Политика «Единая Россия» удалила с сайта биографию Беглова «Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова, после того как на дебатах он назвал себя беспартийным.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Авто Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.

Политика Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.

Происшествия В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.

Политика Кремль связал назначение Беглова губернатором с его опытом Президент России Владимир Путин при назначении Александра Беглова на пост врио губернатора Санкт-Петербурга ориентировался на опыт и профессиональные качества кандидата, а не на его партийную принадлежность.

Происшествия В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.