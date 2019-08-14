с чего всё началось

Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

Футбол «Краснодар» прошел «Порту» в Лиге чемпионов В ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» одержал гостевую победу над «Порту» (3:0) и вышел в следующий раунд соревнований.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.

Армия и оружие Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.

Политика Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.

Экономика Квартальная прибыль Tencent выросла на 35% Квартальная выручка Tencent увеличилась на 21%, до 88,8 млрд юаней при консенсус-прогнозе на уровне 93 млрд юаней.

Авто Минпромторг выступил против запрета старых автомобилей Напомним, ранее идею запрета старых автомобилей выразил комитет по промышленности Госдумы, который разработал рекомендации для решения экологических проблем автотранспорта.

Футбол Балотелли может вернуться в Италию Итальянский нападающий Марио Балотелли имеет вариант продолжения карьеры у себя на родине.

Экономика В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.

Финансы Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Энергетика Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа Власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" сейчас платит за транспортировку газа через территорию страны, и заявили, что будут стремиться повысить ее после истечения нынешнего контракта.

Политика Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Политика В Кремле прокомментировали московские протесты На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».

Авто Экс-дизайнер Bugatti и Genesis возглавит Koenigsegg Александр Селипанов, ранее работавший на должности шеф-дизайнера центра Global Genesis Advanced Studio, нашел новую работу. теперь он будет трудиться на посту директора по дизайну шведской марки Koenigsegg, а также главным стилистом вновь образованной RAW Design House.

Экономика Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд «Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.

Происшествия В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Политика Правительство Гройсмана отказалось увольнять Кличко Как сообщало ИА REGNUM, давление на киевского мэра Виталия Кличко идёт со стороны администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Футбол Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо» Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.

Экономика В России зафиксировали снижение продаж мяса Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.