Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 годаТАСС 08:05
Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник Федеральным резервным банком Нью-Йорка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ипотечные долги американцев превысили рекорд времен начала кризиса 2008 года
Московский Комсомолецвчера в 23:40
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова помирилась с отцом
Обновлено в 08:15
Футбол
«Краснодар» прошел «Порту» в Лиге чемпионов
В ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» одержал гостевую победу над «Порту» (3:0) и вышел в следующий раунд соревнований.
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах
В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США
Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Кино
Фильм «Движение вверх» установил рекорд в кинопрокате Китая
Обновлено в 00:25
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию
Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Экономика
Квартальная прибыль Tencent выросла на 35%
Квартальная выручка Tencent увеличилась на 21%, до 88,8 млрд юаней при консенсус-прогнозе на уровне 93 млрд юаней.
Обновлено в 07:22
Авто
Минпромторг выступил против запрета старых автомобилей
Напомним, ранее идею запрета старых автомобилей выразил комитет по промышленности Госдумы, который разработал рекомендации для решения экологических проблем автотранспорта.
Обновлено в 05:28
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол
Балотелли может вернуться в Италию
Итальянский нападающий Марио Балотелли имеет вариант продолжения карьеры у себя на родине.
Обновлено в 03:10
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Финансы
Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией.
Обновлено в 07:50
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве
Обновлено вчера в 05:41
Энергетика
Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа
Власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" сейчас платит за транспортировку газа через территорию страны, и заявили, что будут стремиться повысить ее после истечения нынешнего контракта.
Обновлено в 05:48
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено вчера в 06:09
Авто
Экс-дизайнер Bugatti и Genesis возглавит Koenigsegg
Александр Селипанов, ранее работавший на должности шеф-дизайнера центра Global Genesis Advanced Studio, нашел новую работу. теперь он будет трудиться на посту директора по дизайну шведской марки Koenigsegg, а также главным стилистом вновь образованной RAW Design House.
Обновлено в 06:48
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Ильдар Дадин задержан возле колонии в Смоленской области
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика
Правительство Гройсмана отказалось увольнять Кличко
Как сообщало ИА REGNUM, давление на киевского мэра Виталия Кличко идёт со стороны администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:16
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Авто
Toyota поможет появиться на свет еще одному автопроизводителю
Министр международной торговли и промышленности Малайзии Дарелл Лейкинг рассказал, что в освоении автомобильного рынка местной компании DreamEDGE, ранее занимавшейся исключительно цифровыми технологиями, поможет Daihatsu Motor, которая принадлежит Toyota.
Обновлено в 07:50