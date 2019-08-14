Финансы

Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 годаТАСС 08:05

Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник Федеральным резервным банком Нью-Йорка.
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с чего всё началось
Главный экономист по США в JPMorgan Chase Майкл Ферол сообщил
 Wall Street Journal (WSJ), что рост долга по ипотеке происходит на фоне роста доходов населения и ситуация в этой сфере «по-прежнему выглядит довольно неплохо».
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