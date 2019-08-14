Финансы

Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 годаТАСС 08:05

Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник Федеральным резервным банком Нью-Йорка.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Главный экономист по США в JPMorgan Chase Майкл Ферол сообщил
 Wall Street Journal (WSJ), что рост долга по ипотеке происходит на фоне роста доходов населения и ситуация в этой сфере «по-прежнему выглядит довольно неплохо».
РБК05:56

Подробнее о событии

Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года

ТАСС08:05

Ипотечный долг США превысил рекорд начала финансового кризиса 2008 года

Известиявчера в 20:37

Долги американцев по кредитам установили новый рекорд

РБК05:56

Эксперты рассказали, что может вызвать новый мировой экономический кризис

РИА Новости06:17

Эксперт рассказала, стоит ли ждать повторения кризиса 2008 года

ПРАЙМ04:30

Ипотечные долги американцев превысили рекорд времен начала кризиса 2008 года

Московский Комсомолецвчера в 23:40

Ипотечный долг США побил рекорд: ждать ли нового мирового кризиса

News.ru08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Общество

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.
Обновлено в 12:10
Авто

АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад

За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.
Обновлено в 04:50
Игры

Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat

В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.
Обновлено в 01:22
Происшествия

В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Авто

Представлена трехмерная приборная панель для автомобилей

Компания Bosch представила трёхмерную приборную панель, которая позволяет считывать всю информацию без каких-либо дополнительных устройств.
Обновлено в 10:12
Общество

Суд вынес решение по разделу имущества Глушаковых

Никулинский районный суд Москвы разделил поровну имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:26
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено в 00:49
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Германия разработала новый миномёт для пехоты и спецназа

Обновлено вчера в 09:18
Происшествия

Британка сварила яйца в микроволновке и осталась без глаза

Обновлено в 10:16
Происшествия

В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД

Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Политика

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Политика

США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге

Вашингтон призывает Пекин отказаться от жёсткого подавления протестов в Гонконге и признать право жителей на автономию, говорится в заявлении комитета по международным делам палаты представителей США.
Обновлено в 12:38
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе

Обновлено в 12:47
Политика

В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины

Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено в 05:41
Здоровье

Названы опасные последствия шестичасового сна

Обновлено в 10:48
Культура

Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне

Обновлено в 08:13
Интернет

Huawei и «Яндекс» разработают альтернативу Google Maps

Компания Huawei создает картографический сервис, который сможет заменить Google Maps в ее смартфонах, сообщает издание China Daily со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:22
Общество

В аэропорту Гонконга ввели спецрежим из-за протестов

Уже несколько дней аэропорт Гонконга работает с перебоями из-за непрекращающихся акций протеста.
Обновлено в 10:48
Здоровье

Британка десять лет принимала смертельную болезнь за усталость

Обновлено в 04:41
Интернет

Google отбирает посетителей у сайтов

Компания Google прошла важный этап в своей истории.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу

Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Технологии

Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году

Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное