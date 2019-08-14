с чего всё началось

Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

Политика Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.

Армия и оружие В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27 В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.

Авто АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.

Игры Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.

Происшествия В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Авто Представлена трехмерная приборная панель для автомобилей Компания Bosch представила трёхмерную приборную панель, которая позволяет считывать всю информацию без каких-либо дополнительных устройств.

Общество Суд вынес решение по разделу имущества Глушаковых Никулинский районный суд Москвы разделил поровну имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи, сообщает Sport24.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Происшествия В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Политика В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.

Армия и оружие Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.

Политика США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге Вашингтон призывает Пекин отказаться от жёсткого подавления протестов в Гонконге и признать право жителей на автономию, говорится в заявлении комитета по международным делам палаты представителей США.

Экономика В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.

Происшествия Эмилиано Сала был отравлен угарным газом Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.

Политика В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.

Интернет Huawei и «Яндекс» разработают альтернативу Google Maps Компания Huawei создает картографический сервис, который сможет заменить Google Maps в ее смартфонах, сообщает издание China Daily со ссылкой на собственные источники.

Общество В аэропорту Гонконга ввели спецрежим из-за протестов Уже несколько дней аэропорт Гонконга работает с перебоями из-за непрекращающихся акций протеста.

Интернет Google отбирает посетителей у сайтов Компания Google прошла важный этап в своей истории.

Шоу-бизнес Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.