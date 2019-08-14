Финансы

Ипотечный долг США превысил рекорд кризисного 2008 годаКомсомольская правда вчера в 05:24

По данным регулятора, показатель долга во втором квартале текущего года остановился около отметки в 9,4 триллиона долларов, в то время как ипотечный долг третьего квартала 2008 года составлял 9,3 триллиона долларов. Ипотечные кредиты составляют основу внутреннего долга Соединённых Штатов.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Главный экономист по США в JPMorgan Chase Майкл Ферол сообщил
 Wall Street Journal (WSJ), что рост долга по ипотеке происходит на фоне роста доходов населения и ситуация в этой сфере «по-прежнему выглядит довольно неплохо».
РБКвчера в 05:56

Подробнее о событии

Эксперт считает ситуацию с ипотекой в США опасной, но не критичной

РИА Новости02:00

Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года

ТАССвчера в 08:05

Ипотечный долг США превысил рекорд начала финансового кризиса 2008 года

Известия13 августа в 20:37

Долги американцев по кредитам установили новый рекорд

РБКвчера в 05:56

Эксперт рассказала, стоит ли ждать повторения кризиса 2008 года

ПРАЙМвчера в 04:30

Ипотечные долги американцев превысили рекорд времен начала кризиса 2008 года

Московский Комсомолец13 августа в 23:40

Ипотечный долг США побил рекорд: ждать ли нового мирового кризиса

News.ruвчера в 08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Обновлено вчера в 23:57
Общество

В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье

В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Культура

В Тульскую область съезжаются мастера лоскутного шитья

Сегодня, 15 августа, в регионе открывается Международный конкурс-фестиваль народного творчества «Пестрая Поляна».
Обновлено в 02:42
Общество

В России пять 17-летних матерей в 2018 году родили по пятому ребёнку

15-летние женщины родили в 2018 году 919 первых детей, 22 — вторых.
Обновлено в 00:20
Общество

Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Футбол

Зидан может уйти из «Реала» из-за отказа купить Погба

Как сообщает журналист El Pais Диего Торрес, французский специалист обещал 26-летнему футболисту, что Мадрид купит его нынешним летом, однако ранее сообщалось, что руководство «Реала» отказалось от приобретения Погба.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика

Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров

В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 00:25
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Мэр Барнаула ушел в отставку по собственному желанию

Глава Барнаула Сергей Дугин написал подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 01:52
Культура

Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

В Сургуте два мальчика провалились в вентиляционную шахту

Два 10-летних мальчика получили травмы, провалившись в вентиляционную шахту в Сургуте (ХМАО), идет проверка, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
Обновлено в 02:28
Политика

Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G

Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Ида Галич подтвердила свою беременность

Популярный блогер Ида Галич рассказала, что скоро впервые станет мамой. Слухи о ее беременности появились на днях в СМИ.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

В горах Грузии погибли две пропавшие туристки из Белоруссии

Обновлено в 02:59
Транспорт

На участке Дмитровского шоссе изменится скоростной режим движения

Скоростной режим на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменится с 1 сентября.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли три человека

Обновлено в 02:46
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол

Футболист «Торпедо» перебросил вратаря ударом пяткой

Форвард одним касанием с разворота перебросил вратаря. Сергеев оформил дубль на 52-й минуте, реализовав пенальти.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика

Уральский Сбербанк обвинил застройщиков в искусственном повышении цен на жилье

Свердловские застройщики действительно разогревали ситуацию заранее, утверждая, что после реформы долевого строительства начнется массовое закрытие строительных компаний, в том числе, бизнеса, работающего за пределами Екатеринбурга (а значит, с низкими ценами), поскольку после перехода на эскроу-счета такие предприятия не смогут получить финансирование от банков.
Обновлено в 02:40
Кино

Дочь Брюса Ли предложила Квентину Тарантино «заткнуться»

Дочь Брюса Ли вновь резко высказалась в адрес режиссера Квентина Тарантино, который сделал заявление по поводу изображения культового актера в своем фильме «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 01:29
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Армия и оружие

Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия

Обновлено вчера в 11:07
Политика

Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай

Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Транспорт

Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог

Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Авто

УАЗ трудится над новой разработкой «Патриот-2020»

По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.
Обновлено вчера в 12:23
Здоровье

В США диетологи признали, что холестерин в продуктах не опасен

В США диетологи решили не включать рекомендации избегать продуктов с высоким содержанием холестерина в Национальное руководство США по здоровому питанию (Dietary Guidelines for Americans).
Обновлено вчера в 15:45
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 00:23
Общество

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Футбол

Михайличенко возглавит киевское «Динамо»

Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.
Обновлено в 02:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное