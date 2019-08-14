с чего всё началось

По данным регулятора, показатель долга во втором квартале текущего года остановился около отметки в 9,4 триллиона долларов, в то время как ипотечный долг третьего квартала 2008 года составлял 9,3 триллиона долларов. Ипотечные кредиты составляют основу внутреннего долга Соединённых Штатов.

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Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Футбол Зидан может уйти из «Реала» из-за отказа купить Погба Как сообщает журналист El Pais Диего Торрес, французский специалист обещал 26-летнему футболисту, что Мадрид купит его нынешним летом, однако ранее сообщалось, что руководство «Реала» отказалось от приобретения Погба.

Экономика Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".

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Политика Мэр Барнаула ушел в отставку по собственному желанию Глава Барнаула Сергей Дугин написал подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

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Транспорт На участке Дмитровского шоссе изменится скоростной режим движения Скоростной режим на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменится с 1 сентября.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

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Экономика Уральский Сбербанк обвинил застройщиков в искусственном повышении цен на жилье Свердловские застройщики действительно разогревали ситуацию заранее, утверждая, что после реформы долевого строительства начнется массовое закрытие строительных компаний, в том числе, бизнеса, работающего за пределами Екатеринбурга (а значит, с низкими ценами), поскольку после перехода на эскроу-счета такие предприятия не смогут получить финансирование от банков.

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Происшествия Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.

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