Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд кризисного 2008 годаКомсомольская правда вчера в 05:24
По данным регулятора, показатель долга во втором квартале текущего года остановился около отметки в 9,4 триллиона долларов, в то время как ипотечный долг третьего квартала 2008 года составлял 9,3 триллиона долларов. Ипотечные кредиты составляют основу внутреннего долга Соединённых Штатов.
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Главный экономист по США в JPMorgan Chase Майкл Ферол сообщил Wall Street Journal (WSJ), что рост долга по ипотеке происходит на фоне роста доходов населения и ситуация в этой сфере «по-прежнему выглядит довольно неплохо».РБКвчера в 05:56
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Ипотечные долги американцев превысили рекорд времен начала кризиса 2008 года
Московский Комсомолец13 августа в 23:40
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