Финансы

Обваливший мировую экономику фактор замечен в СШАLenta.ru 03:55

Одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года стал «пузырь» на рынке ипотечного кредитования. Тогда слишком рискованная политика банков привела к массовому невозврату выданных ранее кредитов.
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Ипотечный долг США побил рекорд времен финансового кризиса 2008 года

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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
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