Одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года стал «пузырь» на рынке ипотечного кредитования. Тогда слишком рискованная политика банков привела к массовому невозврату выданных ранее кредитов.

Технологии Минкомсвязь изменила концепцию развития 5G в России Минкомсвязь изменила проект концепции развития 5G в России, указав радиочастоты 3,4-3,8 ГГц приоритетными для этой технологии, сообщили «Известия» со ссылкой на источники и документ.

Интернет Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.

Экономика Эксперт оценила решение США об отсрочке новых импортных пошлин Решение американских властей об отмене увеличения и отсрочке введения части пошлин на китайские товары может позитивно отразиться на мировой экономике, что повлечет и положительное влияние для России, включая возможную прибавку к темпам роста ВВП, заявила РИА Новости старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.

Футбол Поражение от «Краснодара» лишило «Порту» десятков миллионов евро Португальский «Порту» недосчитается 44 миллионов евро из-за вылета из Лиги чемпионов после поражения от российского «Краснодара».

Политика Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.

Происшествия Силовики пришли с обыском в здание НКО «Правовая инициатива» Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации (НКО) "Правовая инициатива".

Религия В России 14 августа отмечают Медовый Спас Сегодня, 14 августа, в России отмечают православный праздник Медовый Спас.

Авто Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Футбол Скоулз провёл параллели между Сульшером и Фергюссоном Скоулз отметил, что Сульшер доверяет молодым игрокам, как сэр Алекс Фергюссон в 90-е годы.

Происшествия Названы сроки начала ремонта и восстановления аппарата «Лошарик» Для ремонта глубоководного аппарата планируют задействовать мощности Центра судоремонта «Звёздочка».

Политика В Москве рассекречены документы о пакте Молотова — Риббентропа В Доме Российского исторического общества в Москве был представлен сборник архивных документов, согласно которым инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Общество Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Авто Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров «Садко Next» стал продолжением культового ГАЗ-3308 «Садко». В новой машине появилась иная кабина, а также ряд новейших опции.

Политика Правительство Украины отказалось увольнять Кличко Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Общество Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья Врачи, опрошенные РИА Новости, рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья и как в целом следует относиться к этому продукту.

Экономика Чистая прибыль «Интер РАО» в I полугодии выросла на 25% Выручка сегмента "Трейдинг в Российской Федерации и Европе" увеличилась на 26,2%, до 37,1 млрд руб. благодаря росту биржевых цен и объемов поставок электроэнергии в направлениях Литвы, Финляндии и Польши, а также в связи с ослаблением среднего курса рубля относительно евро на 2,8%. В сегменте "Зарубежные активы" выручка возросла на 7,0% и достигла 13 млрд руб.

Политика Китай не пустил в Гонконг корабли ВМС США Как пишет Интерфакс, в начале августа власти КНР потребовали от американских дипломатов, работающих в Гонконге, прекратить вмешиваться в дела города.

Происшествия В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.

Общество В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.