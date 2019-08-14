Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд кризиса 2008 годаZaim.com 02:26
Во втором квартале текущего года ипотечный долг США достиг рекорда, превысив максимум времен финансового кризиса 2008 года, сообщает «Прайм».
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Ипотечные долги американцев превысили рекорд времен начала кризиса 2008 года
Московский Комсомолецвчера в 23:40
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