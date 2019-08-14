с чего всё началось

Во втором квартале текущего года ипотечный долг США достиг рекорда, превысив максимум времен финансового кризиса 2008 года, сообщает «Прайм».

Происшествия В Норвегии электросамолет совершил аварийную посадку Двухместный самолет с электромотором модели Alpha Electro совершил аварийную посадку на озеро у города Арендал на юге Норвегии.

Здоровье В Минздраве рассказали, чем чаще всего болеют российские школьники Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при министерстве здравоохранения назвали самые распространенные заболевания среди учеников российских школ, сообщает RT.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Общество Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).

Происшествия В Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет Самолет, следовавший из Москвы в Самару, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево.

Хоккей Голкипер Эдди Лэк приостановил карьеру, он будет работать тренером вратарей Голкипер Эдди Лэк объявил, что принял решение приостановить спортивную карьеру. Вратарь будет работать в системе университета Аризоны.

Политика Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent снизилась до $58,46 за баррель Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились в цене на 0,19%, достигнув $58,46 за баррель.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Футбол 24-летний воспитанник «Зенита» продолжит карьеру в «Гомеле» Защитник Андрей Иванов, являющийся воспитанником «Зенита», продолжит карьеру в «Гомеле», сообщается в официальном Twitter белорусского клуба.

Армия и оружие В Китае начался финал конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2019 Россия поборется за победу с представителями Армении, Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана Ремонтные отделения из шести стран приступили к финальной эстафете конкурса "Мастер-оружейник" АрМИ-2019 в Китае.

Технологии Опасные связаны: алгоритм найдет источник запрещенной информации Алгоритм, созданный российскими учеными, позволяет получить графическую картинку, на которой отображены основные каналы распространения нежелательного контента.

Политика В Забайкалье чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил в интервью РИА Новости, что запретил местным чиновникам выступать в судах против жителей региона, пострадавших от степных пожаров в апреле этого года.

Происшествия Устроивший стрельбу в Филадельфии задержан Подозреваемый в стрельбе в американском городе Филадельфия задержан. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.

Экономика Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.

Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.

Экономика Аналитики назвали рейтинги банков несостоятельными За месяц до отзыва лицензии или начала санации большинство банков оценивались крупнейшими рейтинговыми агентствами на относительно высоком уровне.

Происшествия Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

Политика Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.

Политика Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Общество Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.