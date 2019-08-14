Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд кризиса 2008 годаZaim.com вчера в 02:26
Во втором квартале текущего года ипотечный долг США достиг рекорда, превысив максимум времен финансового кризиса 2008 года, сообщает «Прайм».
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Главный экономист по США в JPMorgan Chase Майкл Ферол сообщил Wall Street Journal (WSJ), что рост долга по ипотеке происходит на фоне роста доходов населения и ситуация в этой сфере «по-прежнему выглядит довольно неплохо».РБКвчера в 05:56
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Ипотечные долги американцев превысили рекорд времен начала кризиса 2008 года
Московский Комсомолец13 августа в 23:40
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
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Озвучен наиболее вероятный сценарий удара тайфуна «Кроса» по Приморью
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Россия призвала Запад предотвратить гонку вооружений в космосе
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Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
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