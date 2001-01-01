Финансы
Ипотечные ставки снизятся после решения ЦентробанкаSibnet Новости 04:34
Эксперты считают, что снижение ключевой ставки Центральным банком России до 7,25% сделает более привлекательными условия по ипотечным кредитам. Центробанк в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,25%. Это второе подряд снижение в 2019 году.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Вашингтон
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Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
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Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.
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Экономика
FT сообщила о «борьбе кошек с собаками» вокруг СП «Яндекса» и Сбербанка
Глава банка Герман Греф не участвовал в заседании совета директоров «Яндекса» с тех пор, как сорвались переговоры по покупке доли в ИТ-компании, пишет FT со ссылкой на три источника, близких к компании.
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Наука
Найдено эффективное лекарство против рака последней стадии
Ученые Института иммунотерапии рака при Онкологическом центре имени Джона Хопкинса в США сообщили об успешных испытаниях препарата ниволумаба (анти-PD-1) в борьбе против прогрессирующей и неподдающейся лечению другими методами меланомы, почечно-клеточного рака или немелкоклеточного рака легких.
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Общество
Конгресс-холл «Крылья» в Челябинске достроят частные инвесторы
Как ранее сообщало агентство Полит74, проект конгресс-холла был предложен на архитектурном конкурсе, который проводили в преддверии подготовки Челябинска к саммиту ШОС и БРИКС.
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Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины
Инсайдеры утверждают, что Meizu в этом году сократила 30% своих сотрудников – на данный момент в китайской компании осталось лишь около 1000 работников.
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Происшествия
На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска
Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.
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Тело Дадашева не могут доставить в Россию из-за проблем с документами
Причины задержки - проблемы с документами, сообщает ТАСС. По новой информации, тело будет доставлено в среду или четверг.
Обновлено в 05:44
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Фильм «Король Лев» вновь возглавил российский прокат в выходные
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Коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море в Японии после запуска
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Происшествия
Ребенка обнаружили в бессознательном состоянии на улице в Краснодаре
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В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина
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Футбол
Букмекеры обрушили коэффициент на увольнение Кононова из «Спартака»
В минувшую субботу в матче 3-го тура РПЛ «Спартак» на выезде проиграл «Тамбову» со счётом 0:2. В ходе матча болельщики москвичей выражали недовольство работой наставника команды Олега Кононова и призывали его уйти в отставку.
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Авто
Geely объявила цены на новый Geely Atlas Pro
В Китае Geely Boyue/Atlas Pro предлагается с новой бензиновой турботройкой объемом 1,5 литра мощностью 177 л.с. Этот силовой агрегат создан специалистами концерна Volvo.
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В Якутии более 20 человек отравились шаурмой
В Якутии зафиксировано массовое отравление шаурмой. Более двадцати человек пострадали, в их числе восемь детей.
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