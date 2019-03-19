Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договорыРБК 07:26
Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие. Данная рекомендация содержится в проекте постановления Госдумы о принятии в первом чтении соответствующего законопроекта, сообщает «РИА Недвижимость».
Читать в источнике
Оценить
К сожалению, не поспели мы с отзывом физически, но отзыв сегодня был утвержден на комиссии по законопроектной деятельности. Отзыв, естественно, положительный, с учетом того, что законопроект в целом отражает поручение президента, которое правительство получило по введению такого рода мероприятия.
с чего всё началось
«Комитету Государственной думы по финансовому рынку предусмотреть возможность распространения норм указанного законопроекта для ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу проектируемого закона»,— говорится в проекте постановления.Коммерсантъ08:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Жуков рассказал о планах работы Государственной Думы на неделю
Государственная Дума РФвчера в 10:57
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Политика
Владимир Путин назначил врио губернатора Челябинской области
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области.
Обновлено в 11:23
Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 10:21
Политика
Появилось видео обращения Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
В своем обращении к гражданам Назарбаев напомнил об успехах, которых казахстанскому народу удалось достичь в развитии республики, а также подчеркнул, что для него стало большой честью его избрание на должность первого президента Казахстана.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников
Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Из-за отказа от Манту мать в Перми привлекут к ответственности
В Перми полицейскими начато административное производство в отношении матери детей, не допущенных к урокам из-за отказа от пробы Манту.
Обновлено в 16:05
Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны
Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Зеленский уверенно лидирует в президентской гонке на Украине
Шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку на Украине.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Стало известно имя пятого ребенка Марии Порошиной
После развода с мужем Мария Порошина стала матерью в пятый раз, однако до сих пор имя отца ее ребенка неизвестно.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
«Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей
Российская госкорпорация «Роскосмос» оштрафовала входящий в ее структуру исследовательский центр им. Келдыша на 154,9 млн рублей за срыв сроков создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки.
Обновлено в 16:19
Политика
Климкин обвинил Россию в разворачивании «газовой войны»
Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину.
Обновлено в 15:11
Космос
РЛС «Дарьял» прикроет небо от гиперзвуковых целей
Напомним, системы ПВО С-500, которые будут приняты на вооружение в ближайшем будущем, способны уничтожать гиперзвуковые цели, летящие на скоростях до 7 км/с.
Обновлено вчера в 20:55
Единоборства
WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым
Обновлено в 15:20
Спорт
Чемпионат мира по фигурному катанию начинается в японской Сайтаме
Японская Сайтама на пять дней станет центром фигурного катания, город принимает чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега
Телеведущий Егор Иващенко заявил, что певица Юлия Началова опасалась за свою жизнь.
Обновлено вчера в 21:34
Наука
Биоинженеры вырастили челюстную кость из ребра пациента
Обновлено в 05:28
Политика
Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе
Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Худеющая Регина Тодоренко нюхает шоколад
Обновлено в 03:02
Космос
Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры
Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).
Обновлено в 04:19
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Кино
Умер кинорежиссер Марлен Хуциев
Обновлено в 02:55
Общество
Очевидцы сообщили о протечке на станции метро «Беговая»
Обновлено в 14:33
Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Алсу поделилась нежным фото с мужем в годовщину свадьбы
Ровно 13 лет назад Алсу вышла замуж за Яна Абрамова. Сегодня супруги празднуют кружевную свадьбу, очередную годовщину семейной жизни.
Обновлено в 06:00
Футбол
Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Авто
Peugeot не исключает слияния с Fiat Chrysler
Обновлено в 15:12