Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договорыРБК 07:26
Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие. Данная рекомендация содержится в проекте постановления Госдумы о принятии в первом чтении соответствующего законопроекта, сообщает «РИА Недвижимость».
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К сожалению, не поспели мы с отзывом физически, но отзыв сегодня был утвержден на комиссии по законопроектной деятельности. Отзыв, естественно, положительный, с учетом того, что законопроект в целом отражает поручение президента, которое правительство получило по введению такого рода мероприятия.
с чего всё началось
«Комитету Государственной думы по финансовому рынку предусмотреть возможность распространения норм указанного законопроекта для ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу проектируемого закона»,— говорится в проекте постановления.Коммерсантъ08:39
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