Ипотечные каникулы облегчат жизнь россиянЭпиграф 10:04

Законопроект об ипотечных каникулах, о необходимости ввести которые говорится в Послании президента, сейчас обсуждается в профильных ведомствах.

с чего всё началось

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