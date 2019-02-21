Экономика

Ипотечные каникулы облегчат жизнь россиянЭпиграф 10:04

Правом на ипотечные каникулы смогут воспользоваться граждане, временно лишеные источника дохода. Длительность льготного периода составит полгода, окончательные условия пока ещё обсуждаются.
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с чего всё началось

Ипотека отдыхает

Законопроект об ипотечных каникулах, о необходимости ввести которые говорится в Послании президента, сейчас обсуждается в профильных ведомствах.
Российская газетавчера в 10:12

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ЦБ объяснил, кто сможет воспользоваться правом на ипотечные каникулы

ТАССвчера в 11:16

На ипотечные каникулы можно будет уйти на полгода

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Говорит Москвавчера в 11:56

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URA.Ruвчера в 07:42

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Михаил Мамута: Это недопустимая история! Ты же в пирамиде зарабатываешь на друзьях

PrimaMedia.ruвчера в 02:30
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
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Кличко назвал достижением рост смертности в больницах Киева

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко оговорился в эфире канала NewsOne, комментируя показатели смертности в больницах.
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Лоза оценил слова о Крыме украинских претенденток на Евровидение

Музыкант Юрий Лоза посчитал уместным ответ на вопрос о принадлежности Крыма, который дали финалистки отбора на конкурс Евровидение-2019 из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк.
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В Венесуэле сообщили о захвате протестующими генерала Нацгвардии

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Экономика

Bloomberg: Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов, пишет Bloomberg.
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Политика

С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
Обновлено в 05:44
Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.
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В Стокгольме оценили перехват шведского самолета российским Су-27

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил 22 февраля, что истребитель Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) России опасно сблизился на расстояние 20 м со шведским самолетом радиотехнической разведки над Балтийским морем.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Москве завели уголовное дело по факту дизентерии в школах

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в отношении компании-поставщика продуктов в школы, после массового отравления детей едой на юго-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла

Обновлено в 08:29
Космос

Роскосмос отправит туристов в космос на сутки

Обновлено в 12:01
Происшествия

Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину

Обновлено в 08:33
Экономика

Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»

Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом».
Обновлено в 14:11
Спорт

Медведева признала, что слабее Туктамышевой

Российская фигуристка Евгения Медведева, отвечая на критику со стороны болельщиков, признала, что соотечественница Елизавета Туктамышева сильнее ее на данный момент.
Обновлено в 13:43
Общество

Держать дома пауков и скорпионов хотят запретить

В список вошли крупные представители семейства кошачьих, морские млекопитающие, пауки и скорпионы.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Владельца победителя Супербоула обвиняют в причастности к проституции

Владельца победителя Супербоула "Нью-Ингленд Пэтриотс" Роберта Крафта обвиняют под делу о проституции, сообщает NBC.
Обновлено в 13:10
Происшествия

В Саратове пациентка скончалась в клинике пластической хирургии

Пациентка одной из клиник пластической хирургии в Саратове скончалась, предположительно, в результате медицинского вмешательства, сообщили 22 февраля в прокуратуре области.
Обновлено в 14:53
Авто

Названы самые популярные иномарки в России

Обновлено в 12:00
Политика

Путин уверен, что аналогов российского оружия еще долго не будет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что аналогов российского оружия в мире нет и вряд ли скоро они появятся.
Обновлено в 12:12
Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Стали известны все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Новосибирского кардиохирурга Евгения Покушалова посадили в СИЗО

Обновлено в 03:55
Энергетика

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т, который заключала с китайской CEFC в 2017 г. (изначально в документе стороны договаривались о поставках 50 млн т). Права на покупку российской нефти перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду

В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Происшествия

На Сейшелах суд закрыл дело об изнасиловании российской журналистки

22 февраля суд на Сейшельских островах закрыл дело о жестоком изнасиловании россиянки Анны Карабаш в пятизвездочном отеле, рассказала РИА Новости сама Анна Карабаш.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Звание генерала армии присвоено в России впервые за четыре года

Обновлено в 07:48
Общество

Finexpertiza подсчитала расходы россиян за вывоз мусора

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza посчитали расходы россиян на вывоз мусора в годовом выражении.
Обновлено в 14:58
Происшествия

ТАСС: в Москве в больнице №52 проходят обыски

По словам собеседника агентства, в больницы происходит выемка документов, а подозреваемыми является руководство медицинского учреждения: главврач Мария Лысенко, ее заместители Мария Симакова и Владимир Сморчок.
Обновлено в 05:55
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
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