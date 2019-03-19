Ипотечные каникулы могут распространить на уже взятые кредиты9111.ru вчера в 08:27

с чего всё началось

К сожалению, не поспели мы с отзывом физически, но отзыв сегодня был утвержден на комиссии по законопроектной деятельности. Отзыв, естественно, положительный, с учетом того, что законопроект в целом отражает поручение президента, которое правительство получило по введению такого рода мероприятия.

Законопроект был отложен с целью внесения поправок в текущую версию документа. Согласно проекту постановления нижней палаты, комитету по финансовому рынку поручено предусмотреть возможность предоставления полугодовых ипотечных каникул на уже взятые кредиты.

Ипотечные каникулы могут распространить на уже взятые кредиты

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