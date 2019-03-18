Экономика

Ипотечные каникулы могут распространить на действующие договорыNews.ru 06:38

Действующие кредитные договоры могут подпасть под действие ипотечных каникул. Соответствующее предложение содержится в проекте постановления Госдумы РФ, опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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Алексей Моисеев
К сожалению, не поспели мы с отзывом физически, но отзыв сегодня был утвержден на комиссии по законопроектной деятельности. Отзыв, естественно, положительный, с учетом того, что законопроект в целом отражает поручение президента, которое правительство получило по введению такого рода мероприятия.
— Алексей МоисеевТАСС вчера в 07:42
с чего всё началось
«Комитету Государственной думы по финансовому рынку предусмотреть возможность распространения норм указанного законопроекта для ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу проектируемого закона»,— говорится в проекте
 постановления.
Коммерсантъ08:39

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Ипотечные каникулы могут распространить на действующие договоры

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