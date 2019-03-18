Экономика

Ипотечные каникулы могут распространить на действующие договорыNews.ru 06:38

Действующие кредитные договоры могут подпасть под действие ипотечных каникул. Соответствующее предложение содержится в проекте постановления Госдумы РФ, опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Алексей Моисеев
К сожалению, не поспели мы с отзывом физически, но отзыв сегодня был утвержден на комиссии по законопроектной деятельности. Отзыв, естественно, положительный, с учетом того, что законопроект в целом отражает поручение президента, которое правительство получило по введению такого рода мероприятия.
— Алексей МоисеевТАСС вчера в 07:42
с чего всё началось
«Комитету Государственной думы по финансовому рынку предусмотреть возможность распространения норм указанного законопроекта для ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу проектируемого закона»,— говорится в проекте
 постановления.
Коммерсантъ08:39

Подробнее о событии

Ипотечные каникулы могут распространить на действующие кредитные договоры

ТАСС06:59

Законопроект об «ипотечных каникулах» могут распространить на действующие договоры

Интерфакс05:38

Ипотечные каникулы могут распространить на уже выданные кредиты

Ведомости08:03

Ипотечные каникулы могут распространить на действующие договоры

News.ru06:38

Аксаков хочет распространить ипотечные каникулы на действующие договоры

РИА Новости08:26

Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об ипотечных каникулах

Парламентская газета04:44

Александр Жуков рассказал о планах работы Государственной Думы на неделю

Государственная Дума РФвчера в 10:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Политика

Губернатор Мурманской области подала в отставку

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросила об отставке. Она уже написала соответствующее заявление, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 12:50
Политика

Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

Обновлено в 13:23
Экономика

Росстат сообщил о росте промышленного производства

В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов

Обновлено в 01:33
Происшествия

В Испании арестовали мужчину за 53 инцестных преступления

По данным полиции, на протяжении более 40 лет мужчина совершал инцестные преступления в отношении своих братьев и сестер, кузенов и племянников, которым было от пяти до 16 лет.
Обновлено в 14:54
Общество

Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников

Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.
Обновлено в 07:58
Общество

Ученые объяснили, почему в Финляндии живут самые счастливые люди

Причина большого числа счастливых людей в Финляндии кроется в экспериментальном подходе правительства к созданию благополучия в стране, государство стремится повысить комфорт и безопасность пяти миллионов жителей через проведение тщательных исследований в сферах здравоохранения, образования и занятости - так секрет финского счастья РИА Новости объяснили в аналитическом центре Next Era.
Обновлено в 20:30
Политика

Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией

Обновлено в 12:05
Общество

Госпрограмма «Чистая вода» не спасла сахалинцев от марганца, железа, бора и собственных жидких отходов

Об итогах реализации мероприятий госпрограммы в 2018-м депутатам доложила начальник отдела перспективного развития министерства ЖКХ Татьяна Загоровская.
Обновлено в 20:29
Политика

Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке

Российский и казахский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку.
Обновлено в 13:35
Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено в 20:13
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Политика

Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие

Шойгу передал Асаду послание Путина

Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.
Обновлено в 13:15
Интернет

Instagram запустил функцию для покупок в приложении

Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Хоккей

Александр Хованов подписал контракт с «Миннесотой»

Российский форвард Александр Хованов подписал контракт новичка с командой НХЛ "Миннесотой Уайлд".
Обновлено в 16:40
Политика

Зампред бундестага потребовал выслать из Германии посла США

Посла США в ФРГ Ричарда Гренелла потребовали выдворить из страны и «незамедлительно объявить персоной нон-грата».
Обновлено в 10:10
Спорт

«Считаю, что это проявление трусости». Тарьей Бё – о молчании Логинова

Обновлено в 17:57
Политика

WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 20:01
Авто

В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia

Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Политика

В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Политика

Казахи массово скупают доллары после отставки Назарбаева

Курс казахстанского тенге стремительно падает из-за ажиотажа на валюту После известия об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева казахи массово бросились скупать валюту, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 18:51
Экономика

Банк России рассказал о теневых секторах экономики

Банк России назвал секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.
Обновлено в 14:55
Политика

Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ

Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 20:08
Авто

Bugatti может выпустить электрический седан

Французская автомобилестроительная компания Bugatti может выпустить электрический седан Royale.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Россиянин из США попал на видео, спасая тонущих в ледяной воде собак

Обновлено в 13:38
Политика

Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения

Во вторник, 19 марта, Совет Европейского Союза утвердил набор экстренных мер, которые будут регулировать отношения Евросоюза с Лондоном, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
Обновлено в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное