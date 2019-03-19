Экономика
Ипотечные каникулы могут распространить на действующие договорыNews.ru 19 марта в 06:38
Действующие кредитные договоры могут подпасть под действие ипотечных каникул. Соответствующее предложение содержится в проекте постановления Госдумы РФ, опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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К сожалению, не поспели мы с отзывом физически, но отзыв сегодня был утвержден на комиссии по законопроектной деятельности. Отзыв, естественно, положительный, с учетом того, что законопроект в целом отражает поручение президента, которое правительство получило по введению такого рода мероприятия.
с чего всё началось
«Комитету Государственной думы по финансовому рынку предусмотреть возможность распространения норм указанного законопроекта для ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу проектируемого закона»,— говорится в проекте постановления.Коммерсантъ19 марта в 08:39
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Законопроект об «ипотечных каникулах» могут распространить на действующие договоры
Интерфакс19 марта в 05:38
Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об ипотечных каникулах
Парламентская газета19 марта в 04:44
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