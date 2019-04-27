Культура
Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети»Говорит Москва 10:00
Победу одержала подопечная певицы Светланы Лободы дочь Алсу Микелла Абрамова. За неё проголосовали 56,5% зрителей. Это вызвало общественный резонанс, в соцсетях Первый канал обвинили в подтасовке результатов.
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Иосиф Пригожин о скандале с победой дочки Алсу на «Голосе»: За детей спрашивать надо со взрослых
Комсомольская правда06:20
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
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