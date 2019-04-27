Культура

Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети»Говорит Москва 10:00

Победу одержала подопечная певицы Светланы Лободы дочь Алсу Микелла Абрамова. За неё проголосовали 56,5% зрителей. Это вызвало общественный резонанс, в соцсетях Первый канал обвинили в подтасовке результатов.
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Пригожин назвал результаты голосования на шоу «Голос. Дети» ошибочными

РИА Новости09:10

Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети»

Говорит Москва10:00

Пригожин о шоу «Голос.Дети»: «Мочить ребёнка — последнее дело»

News.ru07:47

Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»

Газета.Ru09:11

Иосиф Пригожин о скандале с победой дочки Алсу на «Голосе»: За детей спрашивать надо со взрослых

Комсомольская правда06:20

Пригожин: «Мочить» ребенка – последнее дело!

Национальная служба новостей06:00

Пригожин на примере Валерии объяснил скандал с дочерью Алсу на шоу «Голос. Дети»

ФАН05:16
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Музыка

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

Обновлено в 01:28
Общество

СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные

Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:20
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

Обновлено в 08:20
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.
Обновлено в 12:51
Политика

Отец Бутиной рассказал, почему его дочь не будет обжаловать приговор

Обновлено в 12:47
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Общество

В горах Сочи объявили лавинную опасность

Обновлено в 10:50
Хоккей

Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года

Среди главных фигурантов дела числятся нападающий "ястребов" Денис Зернов, главный тренер команды Боб Хартли, а также представитель медицинского штаба омичей Дмитрий Батушенко.
Обновлено в 13:43
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол

«Рома» разгромила «Кальяри» и поднялась в зону Лиги чемпионов

«Рома» набрала 58 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, которое дает путевку в Лигу чемпионов.
Обновлено в 14:01
Теннис

Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира

В прошлом сезоне Медведев завоевал три титула на турнирах АТР. В каждом из финалов он победил хозяина корта.
Обновлено в 10:44
Авто

Автоэксперт посоветовал, как можно сэкономить на визите в автосервис

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал изданию iReactor, когда можно сэкономить на обслуживании автомобиля, а в каких случаях, наоборот, лучше переплатить.
Обновлено в 10:47
Культура

Башаров может воссоединиться с бывшей женой

Марат Башаров признался, что в Армению его тянет и по другой причине — актер по достоинству оценил кухню этой страны.
Обновлено в 10:17
Общество

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе

Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено в 13:59
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Хоккей

В обновленный состав сборной России вошли десять игроков НХЛ

Объявлен измененный состав сборной России для подготовки к предстоящему чемпионату мира в Словакии, который пройдет с 10 по 26 мая.
Обновлено в 12:32
Единоборства

Магомед Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде

Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.
Обновлено в 13:36
Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 08:59
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 14:37
Авто

Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили

В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие

Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами

Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.
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Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
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Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
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Хохлов: «Меня не устраивал темп игры»

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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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