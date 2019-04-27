Культура

Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети»Говорит Москва 10:00

Победу одержала подопечная певицы Светланы Лободы дочь Алсу Микелла Абрамова. За неё проголосовали 56,5% зрителей. Это вызвало общественный резонанс, в соцсетях Первый канал обвинили в подтасовке результатов.
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Пригожин назвал результаты голосования на шоу «Голос. Дети» ошибочными

РИА Новости09:10

Пригожин на примере Валерии объяснил скандал с дочерью Алсу на шоу «Голос. Дети»

ФАН05:16

Пригожин о шоу «Голос.Дети»: «Мочить ребёнка — последнее дело»

News.ru07:47

Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети»

Говорит Москва10:00

Иосиф Пригожин о скандале с победой дочки Алсу на «Голосе»: За детей спрашивать надо со взрослых

Комсомольская правда06:20

Пригожин: «Мочить» ребенка – последнее дело!

Национальная служба новостей06:00

Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»

Газета.Ru09:11
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Музыка

Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:08
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Обновлено в 10:24
Происшествия

В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»

Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Космос

«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено вчера в 12:26
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Политика

Украинский мультимиллионер арестован в Москве за взятку

Украинский бизнесмен Павел Климец арестован в Москве.
Обновлено в 02:08
Игры

Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году

Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Политика

В ООН отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием

Генсек ООН Антониу Гутерреш дал комментарий после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из Международного договора о торговле оружие.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье

Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
Обновлено в 08:02
Политика

Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины

Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:20
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Наука

Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти

Шведские ученые выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов в крови свидетельствует о риске ранней смерти у пожилых людей.
Обновлено в 06:47
Авто

Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля

Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Политика

Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским

«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
Обновлено в 06:20
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Авто

В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8

Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:16
Футбол

«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо

При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
Обновлено в 06:29
Футбол

«Динамо» — «Ахмат». Объявлены стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 10:30
Теннис

Осака снялась с турнира в Штутгарте, Контавейт вышла в финал

Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы, после чего ее соперница по полуфиналу эстонка Анетт Контавейт стала первой финалисткой соревнований, призовой фонд которых превышает 820 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обновлено в 10:27
Экономика

Сбербанк перечислил главные хакерские тренды

Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
Обновлено в 09:51
Политика

Умер бывший президент Эфиопии Негассо Гидада

Экс-президент Эфиопии Негассо Гидада скончался на 76-м году жизни.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Наука

Сжатие кристаллов укажет на колебания фундаментальных постоянных

Колебания постоянной тонкой структуры и отношение масс протона и электрона предложили искать по изменениям параметров кристаллической решетки — грубо говоря, по сжатию и расширению различных кристаллов.
Обновлено вчера в 10:52
Общество

Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола

В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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