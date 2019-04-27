Культура

Иосиф Пригожин посчитал решение жюри «Голос. Дети» ошибочнымВечерняя Москва 09:20

Добавим: победительницей стала 10-летняя певица Микелла Абрамова из команды артистки Светланы Лободы. За победу в суперфинале боролись Валерий Кузаков (третье место) и Ержан Максим (второе место).
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Пригожин назвал результаты голосования на шоу «Голос. Дети» ошибочными

РИА Новости09:10

Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»

Газета.Ru09:11

Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети»

Говорит Москва10:00

Пригожин о шоу «Голос.Дети»: «Мочить ребёнка — последнее дело»

News.ru07:47

Иосиф Пригожин о скандале с победой дочки Алсу на «Голосе»: За детей спрашивать надо со взрослых

Комсомольская правда06:20

Пригожин: «Мочить» ребенка – последнее дело!

Национальная служба новостей06:00

Пригожин на примере Валерии объяснил скандал с дочерью Алсу на шоу «Голос. Дети»

ФАН05:16
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Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:15
Происшествия

На Волге столкнулись два судна. Погиб один человек

Обновлено в 06:12
Политика

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Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Обновлено в 05:06
Культура

Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»

Обновлено в 07:35
Политика

Иерусалим не допустил посланников ПЦУ к службе в храме Гроба Господня

По данным издания, делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим в Страстную пятницу.
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Политика

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Обновлено в 07:59
Политика

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Обновлено в 06:13
Гаджеты

Samsung начала обновлять до Android Pie даже откровенно бюджетные смартфоны

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Политика

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Обновлено 25 апреля в 17:50
Наука

Манипулятор со структурой позвоночника научили сопротивляться кручению

Структура из чередующихся 3D-печатных «позвонков» позволяет манипулятору изгибаться в двух направлениях и сопротивляться кручению.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски

В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
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Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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