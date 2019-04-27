Культура
Иосиф Пригожин посчитал решение жюри «Голос. Дети» ошибочнымВечерняя Москва 09:20
Добавим: победительницей стала 10-летняя певица Микелла Абрамова из команды артистки Светланы Лободы. За победу в суперфинале боролись Валерий Кузаков (третье место) и Ержан Максим (второе место).
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Иосиф Пригожин о скандале с победой дочки Алсу на «Голосе»: За детей спрашивать надо со взрослых
Комсомольская правда06:20
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