Футбол

Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2028 годаSports.ru 04:15

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс продлил контракт с клубом. Новое соглашение 25-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2027/28, сумма отступных – 135 миллионов евро. Уильямс в минувшем сезоне провел в чемпионате Испании 38 матчей, забил 13 мячей и отдал пять голевых передач.
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