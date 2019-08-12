Футбол
Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2028 годаSports.ru 04:15
Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс продлил контракт с клубом. Новое соглашение 25-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2027/28, сумма отступных – 135 миллионов евро. Уильямс в минувшем сезоне провел в чемпионате Испании 38 матчей, забил 13 мячей и отдал пять голевых передач.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:01, Вашингтон
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