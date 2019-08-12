Футбол

Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2028 годаЕвро-футбол.ру 04:41

Форвард "Атлетика" Иньяки Уильямс подписал новый долгосрочный контракт, рапортует пресс-служба клуба.
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Иньяки Уильямс заключил новый девятилетний контракт с «Атлетиком». Сумма отступных — 135 млн евро

Sport24.ru04:41

Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2028 года

Sports.ru04:15

«Атлетик» продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 года

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Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао до 2028 года

РИА Новости04:29

«Атлетик» продлил контракт с Иньяки Вильямсом до 2028 года

Матч ТВ05:29
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