Футбол
Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2028 годаЕвро-футбол.ру 04:41
Форвард "Атлетика" Иньяки Уильямс подписал новый долгосрочный контракт, рапортует пресс-служба клуба.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:28, Вашингтон
Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Новые правила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, лишь обобщат те нормы, которые уже действовали ранее, рассказал "Российской газете" начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Общество
Опрос: Большинство россиян выступили за увеличение шрифта на упаковках
72 процента опрошенных настаивают на том, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены (14 процентов не заметили таких изменений, 7 процентов затруднились с ответом).
Обновлено в 06:00
Общество
Турист из Екатеринбурга пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры
В Екатеринбургском аэропорту "Кольцово" таможенники изъяли у пассажира 38 кг красной икры, которую он хотел вывезти в Финляндию, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.
Обновлено в 06:07
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Новой Москве мужчина с ножом напал на школьницу
Неизвестный напал с ножом на ученицу 11 класса в Новой Москве, в результате девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Курске вспоминают погибших моряков подводной лодки «Курск»
Моряков-подводников вспоминают на мемориале павшим.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Политика
В магазинах Киева снова появились дневники с картой Украины без Крыма
Ранее сообщалось, что в сети популярных украинских магазинов в продаже были обнаружены дневники, на которых изображена карта Украины без полуострова Крым.
Обновлено в 05:22
Наука
Нейросеть научили контролировать рост нанотрубок
Обновлено в 05:12
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Петербург накроет метеорным потоком Персеиды
Обновлено в 06:17
Футбол
Голкипер «Динамо» Шунин пропустит некоторое время из-за травмы
Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин пропустит некоторое время из-за травмы задней поверхности бедра.
Обновлено в 06:16
Политика
В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД 10 августа попал на видео. Инцидент произошел после столкновения машины с эвакуатором.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Экономика
Названа зарплата астронавтов в NASA
Названа зарплата астронавтов в NASA По словам Скотта Келли, совершившего годовую экспедицию на МКС, астронавтам также выплачивают страховку, больничный и отпуск.
Обновлено вчера в 23:26
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Общество
В ПФР объяснили, как учеба влияет на пенсию
В Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили детали закона о страховых пенсиях, которые связаны с периодами обучения и повышения квалификации.
Обновлено в 06:18
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Сирийские боевики вновь атаковали российскую базу Хмеймим
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В пожаре в детском саду города Эри погибли пятеро детей
Обновлено вчера в 22:02
Экономика
ЦБ: Татарстанская НАСКО «потеряла» почти 50 тыс. бланков ОСАГО
В ЦБ отметили, что договоры страхования, заключенные от лица АО «НАСКО» после даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии субъекта страхового дела (15 мая 2019 года) с использованием в том числе БСО ОСАГО, являются недействительными.
Обновлено в 05:46
Футбол
Тренер «Челси» Лэмпард ответил на критику Моуринью
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на критику бывшего наставника команды Жозе Моуринью.
Обновлено в 06:19