Финансы
Инвесторы ждут сигналов от ФРС СШАВедомости вчера в 08:02
Многие участники рынков ждут, что следующим шагом Федеральной резервной системы США станет снижение процентных ставок. Хотя вряд ли это произойдет на заседании 18–19 июня, считают опрошенные Reuters аналитики.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:42, Ашберн
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Политика
МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными
Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Здоровье
«Люди не верят словам». В Пензе врачи «скорой» намерены выйти на пикет
Как сообщил корреспонденту РИА «Пенза» СМИ руководитель профсоюза «Действие» Павел Кузнецов, решение о проведении пикета связано с тем, что медицинские работники станции скорой помощи до сих пор не получили документально заверенных подтверждений о решении главного вопроса - финансового.
Обновлено в 05:50
Футбол
Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком»
Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.
Обновлено в 11:39
Политика
Нидерланды ответили на нежелание России расследовать дело MH17
Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за нежелания сотрудничать в расследовании катастрофы рейса MH17 на Донбассе.
Обновлено в 12:11
Здоровье
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Наука
Ученые из института «МИСиС» установили протез коту
Обновлено вчера в 06:39
Хоккей
«Анахайм» выкупил контракт проведшего всю карьеру в клубе Перри
Форвард всю карьеру провел в «Дакс» и завоевал в составе команды Кубок Стэнли. До февраля 2019 года Перри восстанавливался после травмы.
Обновлено в 12:28
Гаджеты
Mozilla Firefox оказался уязвим для атаки хакеров и кражи криптовалют
Злоумышленники использовали недостаток обновления Mozilla Firefox, чтобы осуществлять атаки на имеющих криптовалюты людей.
Обновлено в 06:28
Политика
Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Политика
Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»
Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Посольство РФ проверит гражданство убитого в Лондоне выходца из России
Посольство РФ в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровский гражданином России.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Гаджеты
Смартфон Motorola One Pro получил четыре основные камеры
В Сети появилась информация о новом смартфоне Motorola One Pro. Гаджет примечателен тем, что получит четыре камеры.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Подводные силы Черноморского флота восстановлены
«Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота», – цитирует БОРИСОВА «Крыминформ».
Обновлено в 11:12
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Дома покинувших Чемодановку цыган взяты под охрану
Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина заявила, что дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной.
Обновлено в 10:41
Футбол
Денис Глушаков официально покинул «Спартак»
Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Политика
В США российского разработчика игр приговорили к году тюрьмы
Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:25
Футбол
Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Обновлено в 11:34
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В Британии впервые вынесли приговор за изготовление оружия на 3D-принтере
Суд в Британии впервые вынес обвинительный приговор за изготовление огнестрельного оружия на 3D-принтере.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено в 12:03
Политика
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20