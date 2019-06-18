Финансы

Инвесторы ждут сигналов от ФРС СШАВедомости вчера в 08:02

Многие участники рынков ждут, что следующим шагом Федеральной резервной системы США станет снижение процентных ставок. Хотя вряд ли это произойдет на заседании 18–19 июня, считают опрошенные Reuters аналитики.
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Наиболее вероятным временем для снижения ставки ФРС считаются сентябрь и декабрь

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Может ли ФРС ускорить смягчение политики?

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Ставка Трампа: как США могут управлять рублем?

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ФРС США сохранит ставку в среду, но может понизить в июле

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Инвесторы ждут сигналов от ФРС США

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Что будет со ставкой в США и как это может повлиять на рубль

РБКвчера в 02:16

ФРС не станет менять ставку на июньском заседании - прогноз

Финмаркет01:44
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:42, Ашберн
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Политика

МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Здоровье

«Люди не верят словам». В Пензе врачи «скорой» намерены выйти на пикет

Как сообщил корреспонденту РИА «Пенза» СМИ руководитель профсоюза «Действие» Павел Кузнецов, решение о проведении пикета связано с тем, что медицинские работники станции скорой помощи до сих пор не получили документально заверенных подтверждений о решении главного вопроса - финансового.
Обновлено в 05:50
Футбол

Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком»

Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.
Обновлено в 11:39
Политика

Нидерланды ответили на нежелание России расследовать дело MH17

Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за нежелания сотрудничать в расследовании катастрофы рейса MH17 на Донбассе.
Обновлено в 12:11
Здоровье

В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить

Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06
Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Наука

Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

Обновлено в 08:07
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Футбол

«Локомотив» готовит перемены на тренерских постах в своей системе

Обновлено в 10:32
Наука

Ученые из института «МИСиС» установили протез коту

Обновлено вчера в 06:39
Хоккей

«Анахайм» выкупил контракт проведшего всю карьеру в клубе Перри

Форвард всю карьеру провел в «Дакс» и завоевал в составе команды Кубок Стэнли. До февраля 2019 года Перри восстанавливался после травмы.
Обновлено в 12:28
Гаджеты

Mozilla Firefox оказался уязвим для атаки хакеров и кражи криптовалют

Злоумышленники использовали недостаток обновления Mozilla Firefox, чтобы осуществлять атаки на имеющих криптовалюты людей.
Обновлено в 06:28
Политика

Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Политика

Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»

Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Посольство РФ проверит гражданство убитого в Лондоне выходца из России

Посольство РФ в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровский гражданином России.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Гаджеты

Смартфон Motorola One Pro получил четыре основные камеры

В Сети появилась информация о новом смартфоне Motorola One Pro. Гаджет примечателен тем, что получит четыре камеры.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Подводные силы Черноморского флота восстановлены

«Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота», – цитирует БОРИСОВА «Крыминформ».
Обновлено в 11:12
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Дома покинувших Чемодановку цыган взяты под охрану

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина заявила, что дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной.
Обновлено в 10:41
Футбол

Денис Глушаков официально покинул «Спартак»

Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Политика

В США российского разработчика игр приговорили к году тюрьмы

Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:25
Общество

Глава Серова встретился с садоводами, которые отремонтировали мост

Обновлено в 12:31
Футбол

Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Обновлено в 11:34
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

В Британии впервые вынесли приговор за изготовление оружия на 3D-принтере

Суд в Британии впервые вынес обвинительный приговор за изготовление огнестрельного оружия на 3D-принтере.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено в 12:03
Политика

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
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