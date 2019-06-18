Экономика

Инвесторы ждут сигналов от ФРС СШАВедомости вчера в 08:02

По прогнозам Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты, годовой темп роста ВВП во II квартале снизится с 3,1 до 2,1%. Кроме того, несмотря на самую низкую за полвека безработицу, инфляция до сих пор ниже целевых 2%. Поэтому теперь, как свидетельствует рынок процентных фьючерсов, многие инвесторы ждут двух или трех снижений ставок в этом году.
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ФРС не станет менять ставку на июньском заседании - прогноз

Финмаркет01:44

ФРС США сохранит ставку в среду, но может понизить в июле

ПРАЙМвчера в 17:18

Инвесторы ждут сигналов от ФРС США

Ведомостивчера в 08:02

Может ли ФРС ускорить смягчение политики?

Вести.Финанс17 июня в 22:44
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Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Обновлено в 06:42
Экономика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие

Российский корабль зашел в испанский порт Сеута

Корвет Черноморского флота «Василий Быков», совершающий межфлотский переход на Балтику, зашел в испанский порт Сеута, ранее закрытый для России по требованию НАТО, сообщил военно-дипломатический источник.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:17
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Футбол

Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»

Обновлено в 07:14
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Здоровье

Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением

Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову

В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Здоровье

Одного рабочего дня в неделю вполне достаточно

Исследователи выяснили, что 8 часов работы в неделю достаточно для укрепления общего самочувствия и снижения опасности психических расстройств на треть у людей, которые длительное время были безработными.
Обновлено в 06:11
Политика

Песков заявил об огромном интересе россиян к «прямой линии» с Путиным

Интерес жителей России к «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным по-прежнему остается огромным.
Обновлено в 06:10
Политика

Меркель назвала условия снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено вчера в 08:50
Технологии

Владелец магазинов re:Store и Nike будет сдавать смартфоны в лизинг

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Inventive Retail Group, Inventive DLM будет также управлять IT-инфраструктурой своих клиентов и поставлять им программное обеспечение, оказывая им DaaS-услуги (Device-as-a-Service, устройство как сервис).
Обновлено в 05:28
Общество

В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

Обновлено 17 июня в 12:03
Общество

Жильцы аварийных домов пожаловались Путину и добились проверки

Обновлено в 06:24
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Экономика

В Дании ответили на заявление Газпрома о задержке «Северного потока — 2»

Ранее член правления "Газпрома" Сергей Кузнец накануне, 18 июня, заявил, что возможная задержка Данией "Северного потока-2" может обернуться убытками, которые рано или поздно ей придется компенсировать.
Обновлено в 08:06
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Футбол

Столичный ЦСКА выкупил трансфер Влашича у «Эвертона»

Московский ЦСКА смог договориться с английским «Эвертоном» о выкупе трансфера полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

Обновлено в 06:48
Происшествия

Журналисту Илье Азару грозит 15 суток ареста за участие в акции в поддержку Голунова

Несанкционированная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошла в центре Москвы 12 июня.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Представители защиты полковника Захарченко обжаловали приговор

Представители защиты бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного на 13 лет колонии по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, обжаловали приговор.
Обновлено в 06:20
Футбол

ПСВ сыграет с «Базелем» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

Голландский ПСВ встретится со швейцарским "Базелем" в рамках "пути представителей лиг" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Екатерина Вуличенко устроила на день рождения девичник

Судя по фото, на день рождения к актрисе, который отмечали в ресторане «Волна», пожаловали Кристина Минниханова, Светлана Зейналова, Оксана Акиньшина, Екатерина Климова, Наталья Антонова.
Обновлено в 03:35
Политика

МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Космос

У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли

В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили

Обновлено в 05:25
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Банк
Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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