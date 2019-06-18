Экономика
Инвесторы ждут сигналов от ФРС СШАВедомости вчера в 08:02
По прогнозам Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты, годовой темп роста ВВП во II квартале снизится с 3,1 до 2,1%. Кроме того, несмотря на самую низкую за полвека безработицу, инфляция до сих пор ниже целевых 2%. Поэтому теперь, как свидетельствует рынок процентных фьючерсов, многие инвесторы ждут двух или трех снижений ставок в этом году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Обновлено в 06:42
Экономика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие
Российский корабль зашел в испанский порт Сеута
Корвет Черноморского флота «Василий Быков», совершающий межфлотский переход на Балтику, зашел в испанский порт Сеута, ранее закрытый для России по требованию НАТО, сообщил военно-дипломатический источник.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика
Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:17
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Футбол
Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 07:14
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Здоровье
Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением
Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Здоровье
Одного рабочего дня в неделю вполне достаточно
Исследователи выяснили, что 8 часов работы в неделю достаточно для укрепления общего самочувствия и снижения опасности психических расстройств на треть у людей, которые длительное время были безработными.
Обновлено в 06:11
Политика
Песков заявил об огромном интересе россиян к «прямой линии» с Путиным
Интерес жителей России к «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным по-прежнему остается огромным.
Обновлено в 06:10
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено вчера в 08:50
Технологии
Владелец магазинов re:Store и Nike будет сдавать смартфоны в лизинг
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Inventive Retail Group, Inventive DLM будет также управлять IT-инфраструктурой своих клиентов и поставлять им программное обеспечение, оказывая им DaaS-услуги (Device-as-a-Service, устройство как сервис).
Обновлено в 05:28
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Экономика
В Дании ответили на заявление Газпрома о задержке «Северного потока — 2»
Ранее член правления "Газпрома" Сергей Кузнец накануне, 18 июня, заявил, что возможная задержка Данией "Северного потока-2" может обернуться убытками, которые рано или поздно ей придется компенсировать.
Обновлено в 08:06
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Футбол
Столичный ЦСКА выкупил трансфер Влашича у «Эвертона»
Московский ЦСКА смог договориться с английским «Эвертоном» о выкупе трансфера полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Журналисту Илье Азару грозит 15 суток ареста за участие в акции в поддержку Голунова
Несанкционированная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошла в центре Москвы 12 июня.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Представители защиты полковника Захарченко обжаловали приговор
Представители защиты бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного на 13 лет колонии по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, обжаловали приговор.
Обновлено в 06:20
Футбол
ПСВ сыграет с «Базелем» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Голландский ПСВ встретится со швейцарским "Базелем" в рамках "пути представителей лиг" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Екатерина Вуличенко устроила на день рождения девичник
Судя по фото, на день рождения к актрисе, который отмечали в ресторане «Волна», пожаловали Кристина Минниханова, Светлана Зейналова, Оксана Акиньшина, Екатерина Климова, Наталья Антонова.
Обновлено в 03:35
Политика
МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины
В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Космос
У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли
В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20