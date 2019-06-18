Экономика
Инвесторы ждут сигналов от ФРС СШАВедомости вчера в 08:02
Многие участники рынков ждут, что следующим шагом Федеральной резервной системы США станет снижение процентных ставок. Хотя вряд ли это произойдет на заседании 18–19 июня, считают опрошенные Reuters аналитики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:14, Вашингтон
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Происшествия
Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в «Шереметьево»
В МВД выяснили, что к утечке видеозаписи катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" причастны два капитана полиции, их наказали на неэтичный поступок.
Обновлено в 04:26
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 04:06
Политика
Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций
Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
Обновлено в 03:46
Общество
Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге
Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Общество
В Норвегии может появиться первая в мире «зона без времени»
Жители заполярного острова Соммарей (Норвегия), площадью 0,9 км, попросили власти позволить им в летний период (18 мая – 26 июля) отказаться от градации этого прекрасного времени на сутки и часы, пишут "Известия".
Обновлено в 05:05
Общество
Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры
Отмечается, что это первая официальная реакция на жалобы, хотя автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) уже направляли подобные жалобы в ВККС, Краснодарскую краевую квалификационную коллегию, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
WP узнала о переданном Ирану предостережении Помпео
Как отмечает WP, сомнений, что это послание будет передано Ирану, у Помпео не было.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:57
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Политика
Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии
Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.
Обновлено вчера в 13:16
Энергетика
В правительстве объяснили рост цен на бензин на 17,5%
Рост цен на бензин на 17,5% в мае соответствует договору с нефтяными компаниями, заявили в аппарате правительства.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Общество
Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
Власти Индонезии начнут перенос столицы страны из Джакарты в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийского министра планирования развития Бамбанга Броджонегоро.
Обновлено в 03:53
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Экономика
Акционеры «Энел Россия» избрали четырех новых членов совета директоров
Акционеры "Энел Россия" избрали новый состав совета директоров компании, куда вошли три новых члена, сообщает компания.
Обновлено вчера в 14:00
Спорт
Ганус: ВФЛА в нынешнем состоянии не может быть восстановлена в правах
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не может быть восстановлена в правах в своем нынешнем состоянии.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26
В Японии число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего накануне, возросло до 26 человек, еще один человек получил серьезные ранения, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 02:25
Экономика
Российский рис начал заканчиваться
«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено вчера в 12:38
Общество
Минэкономразвития предложило изымать землю за сорняки и мусор
В Минэкономразвития предложили изымать у россиян дачные участки за нарушение правил пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 08:45
Футбол
Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»
Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38
Хоккей
Барбашев вылетел с пожарной машины на чемпионском параде «Сент-Луиса»
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада по улицам Сент-Луиса.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика
Россия отправит в ближайшее время в США три ракетных двигателя РД-180
Российское научно-производственное объединение Энергомаш готовит к отправке в США три двигателя РД-180, которые предназначены для использования на ракетах-носителях Atlas-5.
Обновлено в 05:07
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Москва перейдет на раздельный сбор мусора в начале следующего года
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ
В Ливии у войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, замечен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Обновлено вчера в 15:25