Экономика

Инвесторы ждут сигналов от ФРС СШАВедомости вчера в 08:02

Многие участники рынков ждут, что следующим шагом Федеральной резервной системы США станет снижение процентных ставок. Хотя вряд ли это произойдет на заседании 18–19 июня, считают опрошенные Reuters аналитики.
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ФРС не станет менять ставку на июньском заседании - прогноз

Финмаркет01:44

ФРС США сохранит ставку в среду, но может понизить в июле

ПРАЙМвчера в 17:18

Экономику Великобритании ждет стагнация

Вести.Финансвчера в 09:19

Инвесторы ждут сигналов от ФРС США

Ведомостивчера в 08:02
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Энергетика

Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти

Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Кокорин хочет отбывать срок в одной колонии с братом

Спортсмен сказал, что хочет отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом, который также проходил фигурантом по делу футболиста.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево

Двух сотрудников полиции наказали за утечку видеозаписи с камер наблюдения, которая была сделана в момент крушения самолета SSJ100 в Шереметьево в начале мая.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Беспилотный ведомый XQ-58A Valkyrie совершил второй полет

Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Политика

Следователи назвали имена подозреваемых в причастности к крушению MH17

Международные следователи назвали имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
Обновлено в 06:25
Политика

Новостей о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет, заявил Песков

Кремль готовит график двусторонних встреч на полях саммита G20 в японской Осаке, новостей о возможной встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, как и о встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:22
Гаджеты

Анонс Samsung Galaxy Note 10 состоится 7 августа

Сегодня стало известно, что флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10 могут представить публике 7 августа.
Обновлено в 03:50
Общество

Гроза с градом накроет Волгоградскую область в ближайшие часы

Обновлено в 04:14
Футбол

Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»

Обновлено в 05:12
Происшествия

В деле об убийстве жены Соколова появился «окровавленный рабочий»

Обновлено в 02:43
Кино

В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26

В Японии число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего накануне, возросло до 26 человек, еще один человек получил серьезные ранения, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
Политика

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

Обновлено в 06:12
Экономика

Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре

В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым

Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Политика

Меркель назвала условия снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Анна Нетребко похвасталась своим сыном-выпускником

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко решила поделиться с поклонниками радостной новостью. Ее сын Тьяго окончил уже четвертый класс.
Обновлено в 04:55
Транспорт

В июле в метро Москвы завершат обновление турникетов на всех станциях

В июле в Московском метрополитене завершат обновление турникетов на всех станциях. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Обновлено в 03:41
Экономика

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Обновлено в 05:25
Путешествия

Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова

Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева объясняет любовь российских мультимиллионеров к Сардинии местным колоритом, хорошим климатом, а также близостью этого итальянского острова к ключевым локациям Европы.
Обновлено в 01:00
Экономика

Мантуров надеется на запуск пилота по оплате с помощью QR-кода в магазинах РФ осенью

Пилотный проект по оплате с помощью QR-кода в торговых точках может начаться осенью, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Форума социальных инноваций регионов.
Обновлено в 06:09
Хоккей

Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада

Обновлено в 04:03
Общество

На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

Обновлено в 04:23
Авто

АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором

«АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 04:55
Автоспорт

«Хонда» привезёт новые моторы во Францию, Квят будет оштрафован

Представители «Хонды» подтвердили, что во Франции новые двигатели и турбины получат Квят, а также пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.
Обновлено в 04:57
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