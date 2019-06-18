Экономика
Инвесторы ждут сигналов от ФРС СШАВедомости вчера в 08:02
Многие участники рынков ждут, что следующим шагом Федеральной резервной системы США станет снижение процентных ставок. Хотя вряд ли это произойдет на заседании 18–19 июня, считают опрошенные Reuters аналитики.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:35, Вашингтон
Энергетика
Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти
Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Кокорин хочет отбывать срок в одной колонии с братом
Спортсмен сказал, что хочет отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом, который также проходил фигурантом по делу футболиста.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево
Двух сотрудников полиции наказали за утечку видеозаписи с камер наблюдения, которая была сделана в момент крушения самолета SSJ100 в Шереметьево в начале мая.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Беспилотный ведомый XQ-58A Valkyrie совершил второй полет
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Политика
Следователи назвали имена подозреваемых в причастности к крушению MH17
Международные следователи назвали имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
Обновлено в 06:25
Политика
Новостей о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет, заявил Песков
Кремль готовит график двусторонних встреч на полях саммита G20 в японской Осаке, новостей о возможной встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, как и о встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:22
Гаджеты
Анонс Samsung Galaxy Note 10 состоится 7 августа
Сегодня стало известно, что флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10 могут представить публике 7 августа.
Обновлено в 03:50
Кино
В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26
В Японии число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего накануне, возросло до 26 человек, еще один человек получил серьезные ранения, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Экономика
Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре
В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Анна Нетребко похвасталась своим сыном-выпускником
Знаменитая оперная певица Анна Нетребко решила поделиться с поклонниками радостной новостью. Ее сын Тьяго окончил уже четвертый класс.
Обновлено в 04:55
Транспорт
В июле в метро Москвы завершат обновление турникетов на всех станциях
В июле в Московском метрополитене завершат обновление турникетов на всех станциях. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Обновлено в 03:41
Экономика
Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Обновлено в 05:25
Путешествия
Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова
Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева объясняет любовь российских мультимиллионеров к Сардинии местным колоритом, хорошим климатом, а также близостью этого итальянского острова к ключевым локациям Европы.
Обновлено в 01:00
Экономика
Мантуров надеется на запуск пилота по оплате с помощью QR-кода в магазинах РФ осенью
Пилотный проект по оплате с помощью QR-кода в торговых точках может начаться осенью, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Форума социальных инноваций регионов.
Обновлено в 06:09
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада
Обновлено в 04:03
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором
«АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 04:55
Автоспорт
«Хонда» привезёт новые моторы во Францию, Квят будет оштрафован
Представители «Хонды» подтвердили, что во Франции новые двигатели и турбины получат Квят, а также пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.
Обновлено в 04:57