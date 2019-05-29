Экономика
Инвесторы ждут двух снижений ставки ФРС в этом годуProfinance.ru вчера в 08:52
Инвесторы подняли ставки на то, что Федеральная резервная система будет снижать процентные ставки в США не один, а два раза в этом году, чтобы противостоять опасениям по поводу замедления глобального экономического роста, вызванного обострениемамерикано-китайской торговой войны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Хоккей
Лещенко принял квалификационное предложение «Спартака»
Нападающий Вячеслав Лещенко принял квалификационное предложение хоккейного клуба "Спартак" и продолжит играть за "красно-белых", сообщается на сайте московской команды.
Обновлено в 03:43
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Защитники сквера в Екатеринбурге назвали имена своих лидеров
Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» обнародовало список горожан, которые вместе с депутатами гордумы и своими оппонентами будут решать вопрос о референдуме либо опросе о судьбе сквера.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Девятиклассник в Красноярском крае спас тонувшего ребенка
Девятиклассник Байкитской средней школы в Эвенкии (север Красноярского края) Андрей Максымив спас тонувшего ребенка.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено вчера в 06:52
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
На площадке Amazon IP-телефон GXV3375 (от американского производителя Grandstream) стоит 192,85 евро (около 14 тысяч рублей).
Обновлено в 04:11
Политика
УПЦ Филарета окончательно объявлена вне закона
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний (Думенко) подписал указ, признающий недействительными все документы самопровозглашенного Киевского патриархата Украинской православной церкви, выданные после 30 января 2019 года.
Обновлено в 04:31
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки
Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Тульской области пропала девятилетняя девочка: возбуждено дело
Девятилетняя девочка пропала в Тульской области вечером 29 мая.
Обновлено в 03:58
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Экономика
Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев
В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД
Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии
235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Общество
Необходимый для прибавки к зарплате навык назвали эксперты
Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения
В 2008 году в Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдан Погоржевский отказался давать показания, отвечая на вопросы сторон, и предложил заслушать протоколы его допросов на стадии следствия.
Обновлено в 01:00
Экономика
Россияне взяли рекордный объем автокредитов
Самое большое количество выданных автокредитов в апреле взяли жители Москвы (7,6 тысячи), Санкт-Петербурга (5,7 тысячи), Московской области (5,4 тысячи), а также в Республиках Татарстан (4,7 тысячи) и Башкортостан (4,1 тысячи).
Обновлено в 03:32
Политика
Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина вызвала бешеный ажиотаж
Накануне Ольга Серябкина опубликовала пост с признанием в Instagram. Он вызвал у поклонников бурную реакцию.
Обновлено в 03:43
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Никифоров рассказал о причинах расставания с певицей МакSим
Актёр Денис Никифоров стал гостем программы "Судьба человека".
Обновлено в 03:19