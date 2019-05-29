Экономика

Инвесторы ждут двух снижений ставки ФРС в этом годуProfinance.ru вчера в 08:52

Инвесторы подняли ставки на то, что Федеральная резервная система будет снижать процентные ставки в США не один, а два раза в этом году, чтобы противостоять опасениям по поводу замедления глобального экономического роста, вызванного обострениемамерикано-китайской торговой войны.
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Доходности гособлигаций развитых стран упали до многолетних минимумов

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Airbus совершил аварийную посадку в московском аэропорту

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Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор»

Верховный суд Татарстана прекратил производство по административному делу активиста «бессрочного протеста» Василя Тарасова, которого обвиняли в нарушении правил благоустройства (часть 1 статьи 3.6 КоАП Республики Татарстан) из-за баннера с надписью «Путин — вор», сообщает «Апология протеста».
Обновлено в 03:49
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
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Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Россию на следующей неделе

Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали во время игры на батуте

Обновлено в 03:45
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Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России

Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Обновлено в 03:48
Политика

Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным

В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Политика

Назарбаев получил второй за два дня почетный пост

Накануне Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) — высшего органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 02:05
Политика

В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады

В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 05:55
Игры

Создатели Pokemon Go запустят игру, в которой нужно спать

Обновлено вчера в 14:33
Культура

Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков

Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:32
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь

Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Обновлено в 03:04
Экономика

«Ромир» предложил оценивать уровень жизни россиян по расходам на еду

Расходы населения точнее, чем доходы, отражают его благосостояние, считают исследователи холдинга.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Политика

Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского

Обновлено вчера в 13:38
Политика

Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном

С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили.
Обновлено вчера в 14:47
Финансы

Торги на российском рынке акций начались ростом индексов

Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: к 10:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,17% к предыдущему закрытию и достиг 2637,48 пункта.
Обновлено 28 мая в 03:32
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«Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» по версии IMDb

Обновлено в 03:18
Происшествия

Красноярскому экс-депутату Волкову вынесли приговор

В четверг, 30 мая, суд вынес приговор экс-депутату горсовета Аркадию Волкову.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео

Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
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Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе

Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
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Самого маленького в истории новорожденного выходили в США

Обновлено в 03:16
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