Экономика
Инвесторы ждут двух снижений ставки ФРС в этом годуProfinance.ru вчера в 08:52
Инвесторы подняли ставки на то, что Федеральная резервная система будет снижать процентные ставки в США не один, а два раза в этом году, чтобы противостоять опасениям по поводу замедления глобального экономического роста, вызванного обострениемамерикано-китайской торговой войны.
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Происшествия
Airbus совершил аварийную посадку в московском аэропорту
Обновлено в 03:31
Общество
Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор»
Верховный суд Татарстана прекратил производство по административному делу активиста «бессрочного протеста» Василя Тарасова, которого обвиняли в нарушении правил благоустройства (часть 1 статьи 3.6 КоАП Республики Татарстан) из-за баннера с надписью «Путин — вор», сообщает «Апология протеста».
Обновлено в 03:49
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Россию на следующей неделе
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Политика
Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России
Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Обновлено в 03:48
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Политика
Назарбаев получил второй за два дня почетный пост
Накануне Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) — высшего органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 02:05
Политика
В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады
В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 05:55
Игры
Создатели Pokemon Go запустят игру, в которой нужно спать
Обновлено вчера в 14:33
Культура
Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол
Челси — Арсенал 4:1
Обновлено вчера в 16:50
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Обновлено в 03:04
Экономика
«Ромир» предложил оценивать уровень жизни россиян по расходам на еду
Расходы населения точнее, чем доходы, отражают его благосостояние, считают исследователи холдинга.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Политика
Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили.
Обновлено вчера в 14:47
Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексов
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: к 10:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,17% к предыдущему закрытию и достиг 2637,48 пункта.
Обновлено 28 мая в 03:32
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Волкову вынесли приговор
В четверг, 30 мая, суд вынес приговор экс-депутату горсовета Аркадию Волкову.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео
Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Религия
Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе
Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Самого маленького в истории новорожденного выходили в США
Обновлено в 03:16