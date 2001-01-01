Экономика
Инвесторы заглянули в «Будущее»Коммерсантъ 18:40
В предпраздничные дни инвесторы проявили повышенный интерес к акциям ФГ «Будущее» на Московской бирже. За три дня 6,5 млн акций группы (12,9% капитала) сменили своих владельцев, а объем торгов составил почти 600 млн руб.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Происшествия
Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено в 18:22
Происшествия
В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН
При крушении авиалайнера в Эфиопии, по предварительным данным, погибли 19 сотрудников различных подразделений ООН.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Снаряд времен войны обнаружили на стройке в Москве
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
Военный самолет США выполнит наблюдательный полет над Россией
Совместная миссия США и Норвегии совершит наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено в 17:54
Политика
Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:40
Музыка
Клип на песню Лазарева для «Евровидения» набрал 2 млн просмотров
Клип на песню Scream ("Крик"), которую Сергей Лазарев приготовил для "Евровидения", набрал два миллиона просмотров менее чем за двое суток.
Обновлено в 15:21
Общество
В Москве прошел митинг за свободный интернет
В акции за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 6,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 09:25
Политика
Хуан Гуайдо решил ввести в Венесуэле режим ЧП
Обновлено в 14:50
Общество
У Иванки Трамп оказалось другое имя
Советник и старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка в реальности оказалась Иваной.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
6 марта в Минобороны сообщили, что истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтикой, который приближался к российским границам.
Обновлено в 18:48
Спорт
Конькобежец Кулижников установил новый мировой рекорд на КМ
Обновлено в 03:35
Религия
У православных христиан начинается Великий пост
Православные христиане в понедельник вступают в Великий пост - самый строгий и долгий из многодневных постов.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Ягуар в зоопарке напал на любительницу селфи
Обновлено в 13:51
Авто
Названы оптимальные для российских дорог автомобили
Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Поэтесса Лола Льдова погибла в 29 лет
Обновлено в 05:59
Происшествия
В нападении на посольство КНДР подозревают американские спецслужбы
Полиция и Национальный центр разведки Испании, совместно расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде феврале этого года, до сих пор не установили личности нападавших.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.
Обновлено в 16:06
Авто
Выявлены самые угоняемые в России автомобили
В десятку самых угоняемых иномарок вошли Hyundai Solaris, которых было угнано 1265 штук, порядка 976 водителей лишились своих Kia Rio в 2018 году.
Обновлено в 15:36
Общество
В Японии сегодня вспоминают жертв землетрясения и цунами 11 марта 2011 года
В результате трагедии погибли около 18,5 тыс. человек. Еще почти 4 тыс. умерли в последующие годы от обострившихся заболеваний.
Обновлено в 18:09
Футбол
«Марсель» обыграл «Ниццу» благодаря очередному голу Балотелли
Обновлено в 17:58
Происшествия
В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека
В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
Обновлено в 07:56
Политика
AP: Трамп хочет потратить $8,6 млрд на стену с Мексикой
Президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс страны выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8,6 млрд.
Обновлено в 18:32
Политика
Трампа заподозрили в сокрытии от ЕС подробностей переговоров с Китаем
Как сообщает газета The Wall Street Journal, руководство ЕС подозревает президента США Дональда Трампа в умышленном сокрытии деталей торговых переговоров с Китаем от своих европейских партнеров.
Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк родила дочь
Актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года.
Обновлено в 17:28
Общество
70 фактов переплат выявили работники Пенсионного фонда на Сахалине с начала года
В январе и феврале территориальными органами Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в 70 случаях были выявлены переплаты пенсий или компенсационных выплат.
Обновлено в 17:56