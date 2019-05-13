Финансы
Инвесторы выходят из рисковых активовFinam.Ru вчера в 13:31
Глобальное бегство из риска вынудило российских инвесторов быть более осторожными - индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2508,87 пункта (-0,24%), РТС опустился на 0,51% - до 1207.57 пункта.
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Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 02:55
Политика
Трамп попросил о новой встрече с Путиным
Обновлено вчера в 08:19
Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Политика
Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" за Курильские острова.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Екатерина Бобкова, проходящая в деле футболиста "Зенита" Александра Кокорина и игрока "Краснодара" Павла Мамаева об участии в двух драках в центре Москвы выпала из окна гостиницы в Праге, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:14
Здоровье
В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Футбол
Шнуров: три человека в красном сказали: «Гадость» — это не все фаны «Спартака»
Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров высказался о предстоящем концерте на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» в Москве.
Обновлено в 01:06
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
Авиалайнер компании "Аэрофлот" находился в воздухе уже 40 минут, когда неожиданно подал сигнал бедствия.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Полицейский в Новокузнецке выстрелил в угрожавшего ему ножом мужчину
Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 12:29
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Брюсселем обесточено из-за вандалов
Железнодорожное сообщение с Брюсселем во вторник утром оказалось полностью прервано в результате поджога установки, обеспечивающей электропитание путей, сообщила телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 02:15
Политика
Коммунисты устроили в думе скандал и просили вызвать скорую и полицию
Поправки вызвали жаркую дискуссию, на пике которой депутаты от КПРФ Николай Бондаренко и Александр Анидалов устроили скандал, так что коллегам пришлось их успокаивать, просить не вскакивать с места, не кричать и не использовать грубые выражения.
Обновлено в 02:59
Общество
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено вчера в 14:55
Музыка
Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград»
Музыкант Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На пресс-конференции Шнуров сообщил о своих дальнейших творческих планах.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Суд вынес приговор бывшему главному налоговику Тюменской области
Экс-глава УФНС по Тюменской области Тамара Зыкова получила за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) штраф в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 00:23
Экономика
Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено 12 мая в 21:02
Политика
В Раду внесли новое постановление с датой инаугурации Зеленского
Внефракционный народный депутат, единственный член депутатского объединения «За Зеленского» Виталий Куприй зарегистрировал в Верховной раде ещё один проект постановления о назначении даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 11:19
Авто
Определены самые угоняемые автомобили в России
Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 06:28
Армия и оружие
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
Украинские военные из состава подразделений, задействованных в операции Объединенных сил в Донбассе, провели учения на побережье Азовского моря.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Казани задержали пассажира самолета, заявившего о «бомбе»
Полиция международного аэропорта "Казань" задержала пьяного пассажира рейса Казань-Москва, заявившего о "минировании" самолета, в отношении мужчины составлен административный протокол, сообщает управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федерального округу.
Обновлено вчера в 18:20
Авто
Кроссовер GAC GS4 с форсированным мотором вышел на китайский рынок
Напомним, в прошлом году на китайский рынок вышла рестайлинговая версия паркетника, получившая переработанную радиаторную решетку, другие бамперы, новую головную оптику, стильные L-образные ДХО на светодиодах и LED-противотуманки.
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Маликова взбесила народ декольте до пупа
Для новой фотосессии Стефания Маликова выбрала весьма смелый образ – девушка надела шорты со змеиным принтом и белую блузку с глубоким декольте – как говорится, до пупа.
Обновлено в 03:54