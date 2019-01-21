Финансы
Инвесторы увеличивают вложения в развивающиеся рынкиКоммерсантъ вчера в 17:35
Инвесторы увеличивают вложения в развивающиеся рынки Вторую неделю подряд иностранные инвесторы наращивают инвестиции в Россию. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), с начала года приток средств в российские фонды уже превысил $210 млн.
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Финансы
Укреплению рубля помогло российское золото
Банк России 18 января обнародовал данные по динамике запасов инвестиционного золота в международных резервах РФ.
Обновлено вчера в 23:06
Финансы
Morgan Stanley в 2018 году увеличил вознаграждение директору на 7%
Размер компенсационного пакета главного исполнительного директора Morgan Stanley Джеймса Гормана за 2018 год увеличился на 7% - примерно до $29 млн, свидетельствуют данные американского банка.
Обновлено в 02:47
Финансы
Алеф-Банк повысил ставки по вкладам в рублях
С 21 января Алеф-Банк повысил ставки по вкладам в рублях на 0,15 процентного пункта.
Обновлено в 02:03
Финансы
Инвалидам с 1 февраля добавят денежные выплаты
С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для инвалидов в России проиндексируют на фактический уровень инфляции.
Обновлено 19 января в 06:47
Финансы
Индийские индексы завершили пятницу незначительным повышением
В пятницу, 18 января, ключевые фондовые индексы Индии продемонстрировали незначительное повышение, хотя большую часть сессии торговались в "красной" зоне под влиянием заметной просадки акций крупного фармацевта Sun Pharmaceutical, пострадавшего от обвинений в мошенничестве.
Обновлено 18 января в 05:40
Финансы
Чистый отток капитала из России в 2018 году вырос в 2,7 раза
По данным Банка России, чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза, до $67,5 млрд, по сравнению с 2017 годом, когда он составил $25,2 млрд, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 17 января в 19:11
Финансы
ЦБ обновил список лицензированных форекс-дилеров
Банк России опубликовал на своем сайте обновленный список компаний, имеющих лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера.
Обновлено 18 января в 06:08
Финансы
Белоруссия выплатит в 2019 году $2,7 млрд по внешнему госдолгу
В 2019 году на обслуживание и погашение внешнего госдолга будет направлено $2,7 млрд, из которых $1,24 млрд уйдёт российским кредиторам и $606 млн — китайским.
Обновлено 18 января в 08:50
Финансы
Цены на продукты в России могут вырасти гораздо сильнее, чем НДС
Цены на продукты в России могут вырасти гораздо сильнее, чем НДС, который с 1 января увеличен на 2%.
Обновлено 18 января в 04:25
Финансы
Малайзия «забудет» о скандале с Goldman Sachs за $7,5 млрд
В декабре Малайзия выдвинула уголовное обвинение против Goldman Sachs, заявив, что $2,7 млрд доходов от облигаций 1MDB были незаконно присвоены и что она требует "значительного повышения" этой суммы в виде штрафов.
Обновлено 18 января в 06:58
Финансы
Брянцы предпочитают хранить сбережения в рублях
Отмечается, что хранить свои сбережения брянцы предпочитают в отечественной валюте. Объем "рублевых" вкладов — 102 млрд рублей.
Обновлено 18 января в 03:28
Финансы
Нацбанк Украины озвучил сумму необходимых к погашению внешних долгов
Напомним, что Верховная рада Украины в новом госбюджете на 2019 год повысила предельный объем госдолга.
Обновлено 18 января в 03:37
Финансы
Китайский гамбит: Россия потеряла $10 млрд на отказе от доллара
Около 9,5 млрд долларов составили убытки ЦБ РФ в результате перевода средств из долларов в юани в 2018 году.
Обновлено 18 января в 02:59
Финансы
ЦБ Турции намерен выплатить казначейству страны 6,9 млрд долларов
Руководители Центрального банка Турции в пятницу проведут внеочередное совещание, чтобы одобрить передачу 37 млрд лир (6,9 млрд долларов США) министерству финансов и казначейства.
Обновлено 18 января в 02:08
Финансы
ФРС будет принимать решения по ставке в зависимости от статданных - глава ФРБ Нью-Йорка
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что у Федеральной резервной системы (ФРС) нет конкретных планов относительно дальнейшего повышения базовой процентной ставки.
Обновлено 19 января в 01:42