Инвесторы увеличивают вложения в развивающиеся рынкиКоммерсантъ вчера в 17:35

Инвесторы увеличивают вложения в развивающиеся рынки Вторую неделю подряд иностранные инвесторы наращивают инвестиции в Россию. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), с начала года приток средств в российские фонды уже превысил $210 млн.

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Финансы Финансы Алеф-Банк повысил ставки по вкладам в рублях С 21 января Алеф-Банк повысил ставки по вкладам в рублях на 0,15 процентного пункта.

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Финансы Финансы Индийские индексы завершили пятницу незначительным повышением В пятницу, 18 января, ключевые фондовые индексы Индии продемонстрировали незначительное повышение, хотя большую часть сессии торговались в "красной" зоне под влиянием заметной просадки акций крупного фармацевта Sun Pharmaceutical, пострадавшего от обвинений в мошенничестве.

Финансы Финансы Чистый отток капитала из России в 2018 году вырос в 2,7 раза По данным Банка России, чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза, до $67,5 млрд, по сравнению с 2017 годом, когда он составил $25,2 млрд, сообщает "Интерфакс".

Финансы Финансы ЦБ обновил список лицензированных форекс-дилеров Банк России опубликовал на своем сайте обновленный список компаний, имеющих лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера.

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