Финансы

Американские фондовые индексы выросли на 0,6-1,7%Финмаркет 00:45

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая.
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Цены евробондов РФ в понедельник изменяются незначительно при пониженной активности торгов

Финмаркет11:17

Инвесторы ушли на уикенд в эйфории. Индексы завершили неделю ростом

РБК09:59

Спекуляции насчет заключения торговой сделки между Вашингтоном и Пекином стимулируют рост цен на нефть. 18.02.19

Глас Народа01:03

Спекуляции насчет заключения торговой сделки между США и КНР стимулируют рост цен на нефть

ПРАЙМ01:07
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Политика

Жители южных Курил выступили против передачи островов Японии

Обновлено в 20:51
Общество

Друзь уезжает в США на фоне скандала

Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 19:01
Политика

Венесуэла получит 300 тонн гуманитарной помощи из России

Обновлено в 19:31
Политика

Делегации США и КНР начнут серию торговых переговоров уже 19 февраля

Лю Хэ направляется в США в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина "Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что США примут официальную делегацию из Китая для ряда встреч, начиная с 19 февраля, для обсуждения торговых отношений между двумя станами", - говорится в распространенном заявлении Сандерс.
Обновлено в 20:58
Экономика

В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цыганов объяснил, почему цены на продукты должны расти.
Обновлено в 21:30
Армия и оружие

The National Interest оценил российский танк Т-90МС

Журнал The National Interest оценил «смертоносный» российский танк Т-90МС.
Обновлено в 21:57
Политика

Против Трампа подали иск 16 штатов США

Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.
Обновлено в 21:12
Политика

В Оттаву едет конвой из 170 грузовиков с недовольными решениями властей в нефтеотрасли

Конвой с протестующими из примерно 170 грузовиков подъезжает к столице Канады, чтобы высказать свое недовольство решениями властей в нефтяной отрасли страны.
Обновлено в 21:42
Политика

Facebook объяснился после блокировки связанных с RT аккаунтов

Социальная сеть Facebook дала комментарий в связи с блокировкой страниц, связанных с RT.
Обновлено в 16:43
Происшествия

Пострадавшие в ДТП во Владивостоке мать и ребенок умерли в больнице

Обновлено в 19:38
Энергетика

В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%

Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
Наука

Умер автор термина «глобальное потепление»

В Нью-Йорке скончался геолог и климатолог Уоллес Смит Брокер — автор термина «глобальное потепление».
Обновлено в 20:59
Политика

Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мер

Как подсчитали в ведомстве, на конец 2018 года 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер, при этом предполагаемый ущерб от них составил 6,3 миллиарда долларов США.
Обновлено в 19:51
Политика

Порошенко обвинил Россию в стремлении создать «вторую версию» СССР

Украинский президент Петр Порошенко обвинил российскую сторону в стремлении "уничтожить украинскую государственность".
Обновлено в 21:39
Армия и оружие

Пять украинских диверсантов подорвались при попытке проникнуть в ЛНР

Обновлено в 15:44
Происшествия

Родителей экс-премьера Италии арестовали

Родителей бывшего итальянского премьера Маттео Ренци поместили под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве и намеренном доведении своих компаний до банкротства, передает ANSA.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие

DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729

Обновлено в 18:52
Происшествия

В США заключённые взломали автомобиль ради спасения ребёнка

Во Флориде (США) группа заключённых вскрыла автомобиль, чтобы спасти ребенка, который остался внутри.
Обновлено в 14:40
Политика

Сирия: военные РФ помогают местным жителям узнать судьбу родственников

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в САР помогают местным жителям узнать судьбу их пропавших родственников.
Обновлено в 22:07
Политика

Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру Чечни

Обновлено в 15:16
Происшествия

В США шестиклассник был арестован после отказа давать клятву верности

Обновлено в 04:02
Происшествия

Связанный с Baring Vostok космонавт Леонов уехал из страны

Из России уехал космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета инвестфонда Baring Vostok.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Режим ЧС введен в Нюрнберге из-за бомбы времен Второй мировой войны

Обновлено в 19:40
Общество

Жителям российского города предложили чаще приходить в похоронное бюро

Жители Нового Уренгоя возмутились приглашением похоронного бюро обращаться чаще к его услугах, напечатанного в чеке конторы.
Обновлено в 16:42
Экономика

Кудрин счел ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию с делом основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви чрезвычайной для экономики.
Обновлено в 14:25
Общество

Первый канал показал, как зрители шоу «Поле чудес» пакетами уносят еду

В эфире популярного шоу Первого канала «Поле чудес» появились кадры, на которых зрители по завершении съемок сметают с игрового барабана еду — гостинцы, привезенные участниками шоу.
Обновлено вчера в 16:12
Хоккей

«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: Кучеров оформил дубль в первом периоде

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Обновлено в 20:25
Общество

Умер герой легендарного снимка со дня окончания Второй мировой

Герой легендарного фотоснимка, сделанного в день окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса (George Mendonsa) скончался в США в возрасте 95 лет.
Обновлено в 12:14
Экономика

Великобритания и Израиль подписали соглашение о торговле после Brexit

Великобритания и Израиль подписали соглашение о непрерывности торговли между двумя странами после Brexit, говорится в сообщении британского министерства международной торговли.
Обновлено в 20:48
Общество

Последнее суперлуние в 2019 году начнется в ночь на 19 февраля

Обновлено в 16:16
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