Финансы
Бумаги подскочили на 7,6% после того, как зампред правления Андрей Круглов в кулуарах форума "Россия зовет!" рассказал, что "Газпром" может увеличить дивидендные выплаты по итогам 2018 года до двузначных цифр в рублях на одну акцию.
Finam.Ruвчера в 12:12
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Вечерний обзор рынка акций 28.11.2018. Российский рынок разогнали обещания щедрых дивидендов
Глас Народавчера в 11:21
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Финансы
Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла
Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее.
Обновлено в 01:18
Финансы
Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах
На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:59
Финансы
Минфин не станет докапитализировать ВЭБ за счет госрезервов
Колычев отметил, что поддержка ВЭБу предусмотрена по линии бюджета, а не госрезервов.
Обновлено в 01:20
Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 01:10
Финансы
МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году
Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Обновлено вчера в 18:31
Финансы
Биткоин подскочил в цене более чем на 10% в рамках коррекции
Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в среду растет более чем на 10%, демонстрируя наиболее впечатляющий однодневный темп начиная с середины апреля и пробив снизу отметку в 4 тысячи долларов, в рамках коррекции после сильного обвала, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 08:38
Финансы
На Кубани на повышение зарплат направят более 4,1 млрд рублей
Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, губернатор отметил, что именно поэтому в проекте бюджета региона на 2019 год предусмотрено повышение оплаты труда всем без исключения бюджетникам на 5%. Более того, региональные власти проиндексируют на 4% все социальные выплаты и стипендии.
Обновлено в 00:18
Финансы
В 3-м квартале внешняя торговля стран G20 показала слабый рост
В 28 странах Европейского союза в июле-сентябре экспорт снизился на 0,8%, импорт - на 0,5%, причем падение было отмечено по итогам второго квартала подряд.
Обновлено вчера в 06:27
Финансы
Банки ужесточат требования к заёмщикам
Осенью 2019 года российские банки начнут гораздо жёстче проверять данные о клиентах, которые приходят за кредитами свыше 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 12:25
Финансы
Глава ВТБ не видит угроз для стабильности рубля
На сегодняшний день не существует значительных угроз для стабильности рубля. Об этом журналистам заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено вчера в 07:53
Финансы
Bloomberg вновь признал рубль самой рискованной валютой в мире
Российский рубль вновь стал самой рискованной валютой в мире, в последний раз он был обладателем этого статуса в середине мая этого года.
Обновлено вчера в 10:27
Финансы
Запсибкомбанк повышает ставки по вкладам до 7,45%
Запсибкомбанк повысил ставки по вкладам до 7,45% годовых. Также в банке проходят акции, способные значительно приумножить ваши накопления.
Обновлено вчера в 08:02
Финансы
На 2,1 млрд рублей проживет 2018 год Искитимский район
Расходы тоже предлагается увеличить на 1,3 млн рублей. В итоге расходная часть вырастет до показателя 2,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:30
Финансы
Мексика подтвердила доступ к кредиту МВФ, но снизила его сумму
Финансовые власти Мексики при участии команды будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора подтвердили право на доступ страны к гибкой кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ), говорится в сообщении ЦБ Мексики.
Обновлено вчера в 02:28
Финансы
Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в январе-октябре выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в январе-октябре выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 133,9 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.
Обновлено вчера в 10:28