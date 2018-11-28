Бумаги подскочили на 7,6% после того, как зампред правления Андрей Круглов в кулуарах форума "Россия зовет!" рассказал, что "Газпром" может увеличить дивидендные выплаты по итогам 2018 года до двузначных цифр в рублях на одну акцию.

Финансы Финансы Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее.

Финансы Финансы Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.

Финансы Финансы Минфин не станет докапитализировать ВЭБ за счет госрезервов Колычев отметил, что поддержка ВЭБу предусмотрена по линии бюджета, а не госрезервов.

Финансы Финансы ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».

Финансы Финансы МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.

Финансы Финансы Биткоин подскочил в цене более чем на 10% в рамках коррекции Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в среду растет более чем на 10%, демонстрируя наиболее впечатляющий однодневный темп начиная с середины апреля и пробив снизу отметку в 4 тысячи долларов, в рамках коррекции после сильного обвала, свидетельствуют данные торгов.

Финансы Финансы На Кубани на повышение зарплат направят более 4,1 млрд рублей Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, губернатор отметил, что именно поэтому в проекте бюджета региона на 2019 год предусмотрено повышение оплаты труда всем без исключения бюджетникам на 5%. Более того, региональные власти проиндексируют на 4% все социальные выплаты и стипендии.

Финансы Финансы В 3-м квартале внешняя торговля стран G20 показала слабый рост В 28 странах Европейского союза в июле-сентябре экспорт снизился на 0,8%, импорт - на 0,5%, причем падение было отмечено по итогам второго квартала подряд.

Финансы Финансы Банки ужесточат требования к заёмщикам Осенью 2019 года российские банки начнут гораздо жёстче проверять данные о клиентах, которые приходят за кредитами свыше 10 тыс. рублей.

Финансы Финансы Глава ВТБ не видит угроз для стабильности рубля На сегодняшний день не существует значительных угроз для стабильности рубля. Об этом журналистам заявил глава ВТБ Андрей Костин.

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