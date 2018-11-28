Бумаги подскочили на 7,6% после того, как зампред правления Андрей Круглов в кулуарах форума "Россия зовет!" рассказал, что "Газпром" может увеличить дивидендные выплаты по итогам 2018 года до двузначных цифр в рублях на одну акцию.

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